Koeman over negeren van optie: ‘Zijn trainer appte me nog dat hij fit is’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 14:15 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Ronald Koeman heeft tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal opheldering gegeven over het besluit om Georginio Wijnaldum niet op te roepen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. De bondscoach onthulde daarbij dat hij een bericht heeft gekregen van Steven Gerrard, de trainer van Wijnaldum bij Al-Ettifaq. Hoewel de 32-jarige middenvelder in beeld is bij Koeman, is de oefenmeester van mening dat hij het voor een langere periode moet laten zien om in aanmerking te komen voor Oranje.

Koeman laat duidelijk blijken dat hij Wijnaldum nog altijd volgt, maar is van mening dat hij te weinig heeft gespeeld voor een oproep. “Hij heeft natuurlijk een heel lange tijd in een moeilijke situatie gezeten. Hij heeft totaal geen voorbereiding gehad met een team. Ja, met een aantal spelers wel, maar hij heeft een tijd niet gespeeld. Misschien vier of vijf wedstrijden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zestigjarige Zaandammer had onlangs contact met Gerrard. “Steven Gerrard, zijn trainer, stuurde mij nog een appje dat hij fit is. Hij is nog steeds in beeld voor mij, maar ik vond het nu te vroeg.” Wijnaldum was in zijn eerste vijf wedstrijden voor Al-Ettifaq goed voor drie doelpunten. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

Koeman sluit spelers die uitkomen in de Saudi Pro League niet op voorhand uit. “Nee, want ik denk juist dat de competitie daar op een steeds hoger niveau komt, gezien alle spelers die die kant op gaan. Als ik zie dat spelers als (Marcelo, red.) Brozovic nog steeds voor Kroatië uitkomen, dan zeg ik niet bij voorbaat dat die competitie te slecht is om over Wijnaldum na te denken.”

Bart Verbruggen

Waar het Algemeen Dagblad deze week al wist te melden dat Koeman tegen Frankrijk met Bart Verbruggen onder de lat gaat starten, weigert de bondscoach zelf om de naam van zijn doelman al prijs te geven. “Nee, ik ga niet vertellen wie er gaat keepen. Jullie zijn slim genoeg om te weten wie er in het doel gaat staan.”

Na het aandringen van wat aanwezige journalisten buigt Koeman alsnog, zonder daarbij Verbruggen te noemen. “De naam die het meest genoemd wordt? Ja, dat zou kunnen.” Het lijkt er dus op dat de 21-jarige doelman van Brighton & Hove Albion gaat debuteren tegen les Bleus. Andries Noppert en Nick Olij zullen in dat geval plaatsnemen op de bank.

Ondanks de vele afwezigen denkt Koeman dat Frankrijk te verslaan is. “We gaan spelen om Frankrijk niet in hun kracht te brengen. Wat het maximaal haalbare is voor ons morgenavond? Dat is winnen. Ja, natuurlijk geloof ik daarin. Ik heb vorige week ook Newcastle United met 4-1 zien winnen van Paris Saint-Germain.”