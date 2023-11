Koeman onthult opmerkelijk plan dat hij aanvankelijk had met Jorrel Hato

Vrijdag, 17 november 2023 om 14:22 • Bart DHanis • Laatste update: 14:27

Ronald Koeman heeft voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Ierland onthult wat hij aanvankelijk in gedachten had met Jorrel Hato. De bondscoach zei dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat Hato zich na de wedstrijd tegen Ierland weer bij Jong Oranje zou voegen voor hun EK-kwalificatieduel met Zweden. Door de blessures van Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida blijft de pas zeventienjarige Hato toch bij het grote Oranje.

Hato werd deze week voor het eerst opgeroepen door Koeman. Door blessures van Nathan Aké, Sven Botman, Micky van de Ven en Matthijs de Ligt, kwam er plots een plaatsje achterin vrij voor de mandekker van Ajax.

Koeman zei verder dat Hato tegen Ierland niet gaat starten, maar toch sprak hij louter lovende woorden over het aanstormende talent. “Hij is heel volwassen voor een jongen van zeventien. In zijn voetbal en in zijn gedrag”, steekt de bondscoach van wal.

“Ik heb met hem gesproken over zijn verantwoordelijke rol bij Ajax. (Hato droeg de aanvoerdersband bij het 2-2 gelijkspel tegen Almere City, red.). Je wil dat jonge spelers zich aan de hand van ervaren spelers ontwikkelen. Hij speelt bij een club waar veel gebeurt en slechte resultaten behaald worden. Dan heb je als jonge speler een ervaren speler naast je nodig."

In Amsterdam vormt Hato een duo met Josip Sutalo. De pas 23-jarige international van Kroatië wist nog niet te overtuigen bij Ajax, dat momenteel twaalfde staat in de Eredivisie. “Het is dan extra moeilijk en daarom extra knap dat hij zich staande houdt. Dat bewijst dat hij een hele goede speler is.”

Tenslotte gaat Koeman ook nog in op het oproepen van Jordan Teze als vervanger van Frimpong en Geertruida. “Hij kan spelen in een driemansverdediging, in een viermansverdediging, op rechtsback en centraal achterin.”

Zaterdag neemt Oranje het dus in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ierland. Bij winst is het Nederlands elftal zeker van een EK-ticket. Dinsdag staat in Portugal nog de ontmoeting met Gibraltar op het programma.