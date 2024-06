Koeman onthult de drie aanvoerders van Nederlands elftal; Blind valt erbuiten

Ronald Koeman heeft de drie aanvoerders van het Nederlands elftal voor het EK 2024 bekendgemaakt. De bondscoach kiest als verwacht voor Virgil van Dijk als eerste captain. Daley Blind draagt de band donderdag tegen Canada, maar zit niet bij de eerste drie aanvoerders.

Van Dijk geldt al vele jaren als de leider van het Nederlands elftal. Op het EK 2024 zal dat niet anders zijn. Van Dijk krijgt donderdag tegen Canada rust, maar heeft gevraagd om een korte invalbeurt. "Om een extra interland achter zijn naam te krijgen, maar we moeten kijken of dat gaat lukken", aldus Koeman voor de camera bij de NOS.

"Virgil van Dijk is de eerste aanvoerder, Nathan Aké de tweede en Frenkie de Jong de derde", onthult Koeman.

Blind is donderdag aanvoerder. "Als er een vierde captain moet worden aangewezen, dan is het degene die de meeste interlands heeft", legt Koeman uit.

Voor het grootste deel kiest Koeman voor een B-elftal tegen Canada, maar zelf wil de bondscoach van Oranje daar niet van spreken. "Nee, want er zijn jongens bij die hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staan. Maar ik heb proberen aan te geven dat we iedereen laten spelen, om iedereen zo fit mogelijk te krijgen in de aanloop. Dan blijkt dat ik vanavond deze opstelling kies."

Memphis Depay heeft bijvoorbeeld een basisplaats om wedstrijdritme op te kunnen doen. "Memphis zal niet de hele wedstrijd spelen. Brian Brobbey vind ik ook nog steeds niet toe aan negentig minuten, maar hij moet wel minuten maken en fitter worden. Daar is dit een goede gelegenheid voor."

