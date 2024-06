Koeman: ‘Dit zijn twee spelers die absoluut in beeld zijn voor basisplek op EK’

Het Nederlands elftal speelt maandag de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het EK. Ronald Koeman blikt vlak voor de wedstrijd tegen IJsland voor de camera van de NOS alvast vooruit op EURO 2024. "Er zijn een of twee posities waar ik nog geen keuze in heb gemaakt, maar het grootste deel is duidelijk", aldus de bondscoach van Oranje.

De basisopstelling van Nederland zondag tegen Polen zal lijken op die van maandagavond tegen IJsland, zo laat Koeman tussen de regels door blijken.

Tegen IJsland krijgen Xavi Simons en Teun Koopmeiners een kans in de basis. Tot op heden heeft het duo nog niet zodanig kunnen uitblinken in Oranje als bij hun clubs, respectievelijk RB Leipzig en Atalanta.

"Het is duidelijk dat Xavi en Teun natuurlijk een rol in hun club hebben en zich daar heel prettig in voelen", zegt Koeman. "De volgende stap is om ook hier bij het Nederlands elftal dat niveau te halen, maar er zijn altijd spelers die daar iets meer tijd voor nodig hebben. Het zijn absoluut spelers die kans maken op de basisopstelling op het EK."

Het verschil tussen Oranje en de club is onderwerp van gesprek voor Koeman. "Ik praat daar met deze jongens wel over. De laatste periode met Teun niet, want ik vond de laatste interlands al dat Teun beter was als hij inviel."

Met Simons besprak Koeman het thema uitgebreid. "Xavi is een heel jonge speler die het ongelooflijk goed wil doen, en daarom misschien soms ook weleens net te veel wil. Het is ook leeftijd en ervaring en daar moet hij op een goede manier mee omgaan. Daar probeer je hem als trainer bij te helpen, maar de speler moet het uiteindelijk zelf doen."

Memphis Depay speelde tegen Canada (4-0) een uur. Het is de bedoeling dat de sterspeler van Oranje negentig minuten gaat maken tegen IJsland. "Dat willen we graag met Memphis", bevestigt Koeman. "We willen hem langer laten staan, maar Memphis kent natuurlijk zijn eigen lichaam beter dan iedereen. We willen de wedstrijd winnen, en als dat niet kan dan zullen we aanvallend wisselen."

Koopmeiners haakt vlak voor wedstrijd af

Koopmeiners heeft in de warming-up voor de wedstrijd tegen IJsland een liesblessure opgelopen. De middenvelder van Atalanta is afgehaakt en wordt vlak voor de aftrap vervangen door PSV'er Jerdy Schouten.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling IJsland: Valdimarsson, Bjarkason, Fridriksson, Ingason, Finnsson, Berg Gudmundsson, Haraldsson, Traustason; Anderson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson.

