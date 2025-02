KNVB pikt 'bekend gezicht uit de voetbal- en mediawereld' op bij Feyenoord

Samuël Sanches wordt de nieuwe perschef van de KNVB. Dat maakt de Nederlandse voetbalbond donderdag bekend via de officiële kanalen. Sanches is de opvolger van Bas Ticheler en komt over van Feyenoord.

Na afloop van het huidige seizoen maakt Sanches de overstap naar Zeist. Zijn eerste officiële werkdag valt samen met het verzamelen van het Nederlands elftal voor de interlandperiode in juni.

Ticheler nam in februari afscheid van Oranje. Om die reden maakt de KNVB direct ook de naam van een tijdelijke perschef bekend. “Tijdens de interlandperiode van maart, wanneer Oranje de kwartfinales van de UEFA Nations League tegen Spanje speelt, neemt Chris van Nijnatten de mediahonneurs waar.”

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, legt uit waarom ze voor Sanches heeft gekozen. “Samuël is een vakman en een absolute aanwinst als woordvoerder van het Nederlands elftal. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken.”

“Bovendien is Samuël een bekend gezicht in de voetbal- en mediawereld", benadrukt ook Nigel de Jong, directeur topvoetbal. "Hij laat al vele jaren zien dat hij om kan gaan met de dynamiek van het voetbal.”

Sanches zelf neemt eveneens het woord. “De functie van perschef bij het Nederlands elftal zie ik als een hele mooie nieuwe uitdaging. De ervaring die ik de afgelopen jaren op mediagebied heb opgedaan in het clubvoetbal, neem ik als waardevolle bagage mee in de rol die ik straks rond Oranje ga vervullen.”

“Ik kijk er dan ook naar uit om na dit seizoen bij de KNVB aan de slag te gaan en aan te sluiten bij mijn nieuwe collega’s, waarvan ik er al een aantal ken vanwege mijn huidige functie. Ik ben Feyenoord dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt om deze stap te kunnen maken”, aldus Sanches, die na ruim twaalf jaar vertrekt uit De Kuip.