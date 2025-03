KNVB neemt definitief besluit over het doorgaan van PSV - Ajax komende zondag

De KNVB heeft uitsluitsel gegeven over het doorgaan van PSV - Ajax komende zondag. Er werd even gevreesd dat het duel verplaatst zou moeten worden vanwege de actieve tuberculose van Lucas Perez, maar de wedstrijd kan ‘gewoon doorgaan’, meldt De Telegraaf.

“We hebben met beide clubs gesproken en er is geen reden om aan te nemen dat de wedstrijd tussen PSV en Ajax niet doorgaat”, laat een woordvoerder van de voetbalbond weten aan De Telegraaf.

Maandag brachten de Eindhovenaren eigenhandig naar buiten dat een selectiespeler, zonder deze bij naam te noemen, besmet is met de infectieziekte. Later op de dag onthulde De Telegraaf dat het Pérez betrof.

Mogelijk loopt de Spanjaard al een tijdje rond met de ziekte. “PSV zegt dat het in Spanje al is gebeurd”, openbaarde Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. “De eerste twee weken (van de besmetting, red.) was hij in Spanje, niet in Nederland, en dan schijn je het meest besmettelijk te zijn. Hij heeft een lichte vorm, dus PSV downplayt het een beetje.”

Waar Lucas Perez niet meedoet, is Malik Tillman echter wonderbaarlijk snel genezen van zijn enkelklachten en deed onlangs in een ‘geheim’ oefenduel tussen PSV en FC Den Bosch een helft mee. Ook Schouten kan weer meekomen bij de Eindhovenaren.



Na een ‘rustperiode’ heeft de controleur inmiddels de training hervat en ‘de eerste signalen zijn positief over zijn inzetbaarheid zondag’, valt er te lezen in De Telegraaf.



Schouten meldde zich anderhalf week geleden af bij het Nederlands elftal nadat hij vlak voor het uitduel met RKC Waalwijk besloot ruimte te nemen voor het herstellen van aanhoudende teen- en knieklachten. Hij speelde al geruime tijd door de pijn heen.

Het duel tussen PSV en Ajax begint zondag om 14.30 uur en is te zien bij ESPN. Ajax staat momenteel bovenaan en heeft zes punten meer dan PSV.