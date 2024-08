KNVB maakt nieuwe datum voor duel tussen Feyenoord en Ajax bekend

De Klassieker, Feyenoord - Ajax, in De Kuip wordt op woensdagavond 30 oktober om 18:00 uur afgewerkt. Dat maakt de KNVB zaterdagochtend bekend. In eerste instantie zou de wedstrijd op zondag 1 september gespeeld worden, maar het duel werd uitgesteld door een staking van de politie.

De Nederlandse voetbalbond heeft in overleg met de Gemeente Rotterdam besloten om het duel op 30 oktober in te halen. Op de website van de KNVB is een kort statement te vinden over het uitgestelde duel.

“Helaas heeft burgemeester Aboutaleb afgelopen dinsdag moeten besluiten dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax komende zondag geen doorgang kan vinden”, schrijft de KNVB. “Dit als gevolg van de aangekondigde politieacties voor een verbeterd vroegpensioen.”

“Op zoek naar een nieuwe datum en kijkend naar de speeldagenkalender van het Nederlandse betaald voetbal is dit het eerste moment dat passend is ten opzichte van de overige wedstrijden van Feyenoord en Ajax en waarbij er sprake is van minimaal twee etmalen volledige rust tussen wedstrijden", besluit de KNVB.

Feyenoord gaat op zondag 27 oktober om 12:15 uur op bezoek bij FC Utrecht, speelt woensdag 30 oktober om 18:00 uur de thuiswedstrijd tegen Ajax en ontvangt op zaterdag 2 november AZ. De wedstrijd tegen de Alkmaarders begint om 16:30 uur. Ajax kan de borst eveneens natmaken.

De Amsterdammers spelen zondag 27 oktober om 16:45 uur thuis tegen Willem II, gaan op woensdag 30 oktober om 18:00 uur op bezoek bij Feyenoord en nemen het zaterdag 2 november op tegen PSV. De topper in de Johan Cruijff Arena begint om 20:00 uur.