‘Klinkt vreemd, maar ik denk dat Feyenoord de halve finale van de CL kan halen'

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 21:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:09

Hugo Borst geeft hoog op van Feyenoord na de midweekse 3-1 zege op Lazio in de Champions League. De schrijver is zaterdagavond als analist aanwezig bij De Eretribune op ESPN. Borst denkt dat de ploeg van trainer Arne Slot in staat is om de halve finale van het miljardenbal te bereiken.

“Ik zeg misschien iets heel vreemds, maar ik denk dat Feyenoord heel erg ver gaat komen in de Champions League”, opent Borst. “Dat horen ze in ieder geval wel te doen. Wat ik in de eerste helft tegen Lazio zag was zo godsgruwelijk goed. Daar hebben we allemaal van genoten. Je denkt: waar stopt dit? Ook als je weet dat Feyenoord van alle clubs met het jongste elftal in deze Champions League-campagne speelde.

“Dan hebben we onze vriend Santiago Gimenez die natuurlijk niet te houden is”, vervolgt Borst, refererend aan de twee doelpunten van de spits tegen Lazio. “Hij is de derde Feyenoord-speler die twee keer in één Champions League-duel tot scoren kwam na Julio Cruz in 1997 én 1999 en Jon Dahl Tomasson in 2000.”

Borst krijgt vervolgens van presentator Jan Joost van Gangelen de vraag wat hij bedoelt met ‘niet te houden’, aangezien de spits van Feyenoord door zijn vele vele doelpunten ook in verband wordt gebracht met Europese topclubs. “Hij zal wel gek zijn als hij in de winter vertrekt, en Feyenoord ook als ze daarmee instemmen”, reageert Borst. “Ik geloof nooit dat dit gebeurt, want waarom zou je niet eerst een volgende prijs ophalen met Feyenoord? Naar mijn mening moet je nooit in de winter willen vertrekken. Dat vind ik altijd een beetje armoedig.”

“Ik heb dus de indruk, correct me if i’m wrong, dat Feyenoord heel ver van komen. Ik zet in op de halve finale van de Champions League.” Mario Been, eveneens aanwezig bij het praatprogramma, ziet dat niet zo snel gebeuren. “Als ze alle wedstrijden thuis in De Kuip mogen spelen, dan geloof ik daar wel in.”

“Die thuiswedstrijden zijn voor Feyenoord natuurlijk een extreem voordeel”, vervolgt Been. “Als ze spelen in een kolkende Kuip kunnen ze zoveel meer. Ik ben ook naar de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid geweest, die wedstrijd konden ze dan niet winnen. Atlético vind ik ook niet de absolute top en er zitten natuurlijk wel clubs in de Champions League die extreem goed zijn.”

Marciano Vink is het daarentegen wel met Borst eens. "Die wedstrijden tegen Atlético en Lazio vond ik van heel hoog niveau. Als je ziet hoe Feyenoord met elkaar samenspeelt en de power die ze uitstralen, dan denk ik oprecht dat dit Feyenoord heel ver kan komen in de Champions League. Wat ik me afvraag: halen ze liever daar de halve finale of ga je dan bij wijze van spreken voor winst van de Europa League? Ook de hele grote ploegen winnen niet zo makkelijk van dit Feyenoord. Iedereen weet exact van elkaar wat ze moeten doen en ze hebben een spits die elke week gretiger wordt.”