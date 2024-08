Klimaatactivisten omzeilen beveiliging en bekladden villa van Messi op Ibiza

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lionel Messi.

De villa van de Argentijnse superster op Ibiza is dinsdag beklad door klimaatactivisten. De personen in kwestie hebben de actie gefilmd en via sociale media gedeeld. Te zien is hoe verschillende personen zwarte en rode verf op het huis van Messi spuiten.

Ook tonen ze een spandoek waarop staat: ‘Help the planet, eat the rich, abolish the police.’ Volgens de NOS vinden de klimaatactivisten Messi ‘te rijk’ en moet hij zijn rijkdom meer delen met andere mensen. Ook zouden rijke mensen volgens hen te vervuilend voor de aarde zijn, onder meer omdat ze (veel) met privévliegtuigen reizen.

De activisten verwezen ook naar onder andere het Oxfam-rapport van 2023, waarin staat dat de rijkste één procent van de wereldbevolking in 2019 evenveel koolstofemissies genereerde als de armste twee derde van de mensheid.

Vorig jaar zomer richtte dezelfde groep klimaatactivisten ook een spoor van vernieling aan op Ibiza. De groep gooide toen verf naar onder meer een privévliegtuig, een Lamborghini en een luxe superjacht.

