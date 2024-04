KKD Elftal van de Week: Twee talenten van Jong Ajax geselecteerd

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Het slotstuk van de competitie nadert. Dit is het Elftal van de Week van speelronde 36.

Het doel wordt deze week verdedigd door Nick Marsman. De sluitpost van ADO Den Haag keepte maandagavond op Sportpark Zoudenbalch een puike wedstrijd en hielp zijn werkgever daarmee aan de eerste driepunter sinds 5 april 2024. Gemakkelijk verliep die 0-2 zege echter niet. In de Domstad moest Marsman maar liefst zeven reddingen verrichten. Het betekende de vierde clean sheet voor de ervaren doelman dit seizoen.

Op het middenrif vertolkt Grad Damen de rol van centrale middenvelder. De 26-jarige controleur stond tot een aantal weken geleden niet te boek als een veel scorende middenvelder, maar heeft sindsdien zijn doelpuntenproductie flink opgevijzeld. Afgelopen vrijdag was het weer raak, ditmaal in de 94ste minuut tegen Jong AZ. Het betekende de 1-1 in het Frans Heesen Stadion.

Het was voor Damen de derde goal in zijn laatste zeven KKD-duels, één meer dan in zijn eerste 81 duels. Tegen de beloften van de Alkmaarders was hij tevens goed voor vijf gecreëerde kansen, het gedeeld hoogste aantal voor een speler van TOP Oss dit seizoen.

Naast Damen staat Levi Smans. De middenvelder van VVV-Venlo is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes in het teleurstellende seizoen van de Venlonaren, daar zij geen plek in de play-offs hebben bemachtigd.

Afgelopen vrijdag was hij tegen FC Den Bosch voor de derde keer betrokken bij minstens twee treffers in één competitieduel (1 goal, 1 assist). De laatste speler van VVV die dat vaker lukte was Ralf Seuntjens in het seizoen 2016/17 (8 keer.) Desondanks kon Smans zijn elftal niet behoeden voor een 2-3 nederlaag.

In de punt van de aanval staat de boomlange Let Roberts Uldrikis geposteerd. Vrijdagavond speelde hij met zijn SC Cambuur met 3-3 gelijk tegen FC Dordrecht. Uldrikis was met twee treffers in de eerste helft goed voor de 1-0 en 2-1. In elk van de laatste vier KKD-duels waarin Uldrikis tot scoren kwaam, noteerde hij telkens twee treffers.

De verdediging had de handen vol aan de boomlange spits. Hij kwam naast zijn twee goals tot de meeste gewonnen duels (dertien) en won de meeste luchtduels (tien) van alle spelers op het veld.

