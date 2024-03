KKD Elftal van de Week: Limburg domineert met zestal spelers

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen zaterdag werden er door de interlandperiode vier wedstrijden afgewerkt. Daar is dit elftal uit ontstaan.

De positie tussen de palen wordt in dit Elftal van de Week bekleed door Ronald Koeman jr. De doelman van Telstar verrichtte in het uitduel met SC Cambuur (1-0) zes reddingen en hielp de Witte Leeuwen daardoor bijna aan een punt in Leeuwarden. Een doelpunt van Remco Balk in minuut 73 gooide echter roet in het eten voor de 28-jarige sluitpost.

In de achterhoede is een plekje ingeruimd voor MVV Maastricht -verdediger Bryant Nieling. Metspeelde hij tegen nummer negentien FC Den Bosch. Hoewel Nieling een verdediger is, liet hij in aanvallend opzicht zijn meerwaarde zien. Zo had de speler zes balcontacten in de zestienmeter van Den Bosch, creëerde hij twee kansen en gaf hij de meeste aangekomen passes van alle spelers aan Maastrichtse zijde (40 passes). Middenmoter MVV won uiteindelijk met 1-0 van de laagvlieger.

Nieling heeft op het middenveld van dit Elftal van de Week Roda JC Kerkrade-smaakmaker Walid Ould-Chikh voor zich staan. Met nummer twee Roda speelde hij zaterdagavond tegen NAC Breda in het Parkstad Limburg Stadion. Na diens openingstreffer in minuut veertien liepen de Koempels uiteindelijk uit naar een 3-1 overwinning. Het was voor Ould-Chikh al de twaalfde treffer van het seizoen en al zijn vijfde van buiten de zestien. Daarnaast wist de 24-jarige middenvelder van zijn vijf ingezette dribbels er drie te voltooien.

In de spits van dit Elftal van de Week staat Jeredy Hilterman geposteerd. De aanvaller van koploper Willem II won in eigen huis soepel van VVV-Venlo (2-0) en was zelf in minuut negentien verantwoordelijk voor de openingstreffer. Hij bleek erg effectief te zijn, daar hij de gehele wedstrijd maar één schot noteerde. De goal zorgde er daarnaast voor dat hij zichzelf in een illuster rijtje werkte met voormalig Willem II-aanvallers Fran Sol en Alexander Isak. Hilterman schoot namelijk zijn dertiende treffer tegen de touwen in deze jaargang, net zoveel als Sol en Isak scoorden in het seizoen 2018/19, toen nog in de Eredivisie.

Het volledige Elftal van de Week

