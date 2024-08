‘Kind van de club’ Alexander Büttner vertrekt bij De Graafschap en keert definitief terug bij ‘zijn’ Vitesse

Alexander Büttner keert terug bij Vitesse, zo bevestigen de Arnhemmers via de officiële kanalen. De 35-jarige linksback, die voor zijn derde periode gaat in GelreDome, komt over van De Graafschap en tekent een contract voor twee seizoenen.

Omroep Gelderland meldde eerder op de woensdag al dat Büttner zou terugkeren bij Vitesse en sprak van ‘een pikante transfer’, daar supporters van De Graafschap de club uit Arnhem als aartsrivaal zien. De linkspoot is in ieder geval zelf maar wat blij met zijn transfer.

“Ik heb bij Vitesse mijn debuut in het betaald voetbal mogen maken. Na een mooie carrière, met als hoogtepunt de bekerwinst in 2017, is het fantastisch om hier voor de tweede keer terug te keren. Ik hoop weer van waarde te zijn voor het team en ik kan niet wachten totdat ik het veld mag betreden”, laat Büttner optekenen.

De verdediger vertelt dat ‘het verhaal van Vitesse’ hem enthousiast maakte. “En ik ken de club natuurlijk ook goed. Ook mijn band met John van den Brom is belangrijk geweest voor mijn terugkeer. Ik ben de club altijd blijven volgen en het is erg speciaal voor mij om weer het geel-zwart te mogen dragen.”

Theo Janssen, die tegenwoordig actief is als hoofdscout bij Vitesse, is blij om een clubman terug te kunnen halen naar Arnhem. “Het is fijn dat we het eindelijk weer over voetbal kunnen hebben bij Vitesse. Nadat we in eerste instantie ruimte moesten creëren in het budget door afscheid te nemen van diverse spelers, kunnen wij nu weer – in alle redelijkheid – gaan bouwen aan een nieuwe basis. Met Alexander hebben we een kind van de club binnengehaald.”

“In deze periode is het fijn om clubmensen bij de ploeg te hebben. We hebben goede gesprekken met hem gehad en zijn ervan overtuigd dat hij van waarde gaat zijn als verdediger, maar ook met zijn piekfijne linker. Hopelijk gaan we dat vaak van hem zien”, aldus Janssen.

Büttner speelde vanaf 2008 al vier jaar in GelreDome. In 2012 dwong hij een droomtransfer af naar Manchester United, om na tussenstops bij Dynamo Moskou en RSC Anderlecht in 2017 weer terug te keren bij Vitesse. In de zomer van 2019 vertrok hij wederom.

De linksback tekende in juli 2022, na dienstverbanden bij New England Revolution en RKC Waalwijk, bij De Graafschap, de club uit zijn geboortestad. De afgelopen twee seizoenen speelde hij 69 officiële wedstrijden namens de Superboeren. Büttner was daarin goed voor zes doelpunten en gaf zeventien assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!