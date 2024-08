Kijkers ergeren zich massaal aan shirts Ajax tegen Panathinaikos

Kijkers ergeren zich massaal aan het shirt van Ajax in het duel met Panathinaikos. In de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League spelen de Grieken logischerwijs met het groen-witte thuisshirt, terwijl de Amsterdammers het grijsgetinte uitshirt dragen. De verschillen tussen de outfits zijn op televisie moeilijk te zien, zo schrijven veel X-gebruikers.

Panathinaikos speelt met groene shirts die een witte band in het midden hebben. Er zou te veel wit in het tricot zitten, waardoor Ajax niet in het thuistenue kan aantreden. Omdat de Amsterdammers het derde tenue nog niet officieel gelanceerd hebben, moet er gespeeld worden in het tweede tenue.

Het blijkt een ongelukkige keuze, want op afstand zijn de tenues moeilijk te onderscheiden voor velen. “Het verschil tussen de shirts is amper te zien”, zo klaagt een gebruiker op X. “Fijn de shirt keuzes bij, ongelooflijk”, zo schrijft een ander.