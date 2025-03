Kijkers ergeren zich in de eerste minuut al massaal tijdens Spanje - Nederland

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kijkers van het duel tussen Spanje en Nederland, die zich massaal ergeren.

Kijkers van het duel tussen Spanje en Nederland in de return van de kwartfinale van de Nations League ergeren zich in de openingsminuten al massaal aan het camerastandpunt in Valencia. TV-kijkers klagen dat de bal en spelers moeizaam zichtbaar zijn zodra de bal in de buurt van het doel is.

“De Spaanse regie filmt met een groothoeklens. Niet prettig dit”, zo schrijft iemand op X. “Je herkent geen enkele speler”, zo luidt een andere veelgehoorde klacht.