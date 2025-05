Kieft: 'Joshua Zirkzee is een klasse beter, terwijl wij twijfelen over het Nederlands elftal'

Dat Manchester United de finale van de Europa League heeft bereikt, zegt Wim Kieft niet zoveel. De columnist kijkt in zijn bijdrage voor De Telegraaf met veel schrik naar de vele miljoenen die de laatste jaren over de balk zijn gesmeten op Old Trafford.

''Het is onvoorstelbaar eigenlijk hoeveel spelers daar mislukken en er heel weinig van bakken hoewel ze voor gigantische transfersommen en salarissen naar Old Trafford zijn gelokt. Eigenlijk is alleen Bruno Fernandes een voltreffer'', vindt Kieft de Portugese aanvoerder een lichtpuntje in duistere tijden.

Kieft is onder de indruk van Fernandes, maar een andere speler kan hem juist helemaal niet bekoren. ''Als je Rasmus Højlund ziet spelen en als spits ontleedt en dat combineert met het prijskaartje van 77,8 miljoen euro wat Atalanta Bergamo voor hem incasseerde, dan is dat al bij al een bijzonder treurig plaatje.''

''Joshua Zirkzee is gewoon een klasse beter dan de Deen, terwijl we bij hem in Nederland nog steeds grote vraagtekens zetten of hij goed genoeg is voor de selectie van het Nederlands elftal, laat staan voor de internationale top'', ziet Kieft veel liever de Nederlandse spits spelen.

Zirkzee liep medio april een bovenbeenblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie voor Manchester United. De hoop is dat de aanvaller (23) weer kan aansluiten als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.

Kieft vindt het beleid van Manchester United een puinhoop, maar draagt tevens verzachtende omstandigheden aan. ''Vanzelfsprekend omdat niet aan het verwachtingspatroon kan worden voldaan dat Sir Alex Ferguson ooit heeft geschapen bij United. Dat valt af te lezen aan het aantal trainers dat sindsdien de revue is gepasseerd bij de club, terwijl Ferguson liefst 27 jaar de scepter zwaaide.''

''Afgelopen twaalf jaar werden los van vier interim-coaches zes nieuwe managers aangesteld. Dat helpt allemaal niet'', verzucht Kieft tot slot.