'Noa Lang lijkt geïrriteerd, en PSV heeft hem niet echt nodig'

Wim Kieft en Khalid Boulahrouz vermoeden dat er enige frustratie zit bij Noa Lang. De aanvaller van PSV zit al sinds 24 augustus niet meer bij de wedstrijdselectie, maar voor het Champions League-duel met Juventus keert hij weer terug. Toch hebben de Eindhovenaren Lang niet echt nodig, zo klinkt het.

“Een fitte Noa Lang kan wel het verschil maken”, zo begint Kieft in het programma Rondo van Ziggo Sport. “Hij heeft natuurlijk wel iets speciaals. Maar die jongen kan er zelf niet zoveel aan doen dat hij geblesseerd raakt, maar ik had aan het begin van het seizoen wel het idee dat het nú zou gaan gebeuren.”

“Toch lukt het hem niet (om nu te excelleren, red.). Het zit ook een beetje in zijn wispelturigheid, in zijn karakter. Het is niet een speler die er iedere week staat.”

“Maar PSV kan het ook relatief makkelijk opvangen als hij er niet is. Malik Tillman kan er goed spelen en Ismael Saibari komt ook terug. Dus in aanvallend opzicht is het niet zo dat ze heel erg op hem zitten te wachten”, aldus Kieft.

De eveneens aanwezige Boulahrouz vermoedt dat er lichte irritatie zit bij Lang over zijn ontbreken in de wedstrijdselectie van PSV. “Als speler wil je ook belangrijk gevonden worden. Vaak zitten spelers die belangrijk zijn wel bij de selectie, ook als ze een twijfelgeval zijn.”

“Maar als de trainer nu zegt dat PSV het ook zonder hem kan, dan kan dat irritatie opleveren. Hij wil een belangrijke speler zijn voor de ploeg. Als hij fit was geweest vanaf het begin, dan had hij een enorme impact kunnen hebben.”

“Het vreet denk ik een beetje aan hem dat het nog niet echt gelukt is om de leider in de aanval van PSV te zijn. Hij kan nog niet zijn stempel drukken op dit elftal. Tegelijkertijd ziet hij dat het elftal ook draait zonder hem”, besluit de oud-verdediger.