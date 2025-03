Wim Kieft ergert zich dood aan interview van 'vreselijke Ajax-jongen'

Wim Kieft heeft zich zondagochtend gestoord aan het televisieoptreden van Marijn Beuker bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De oud-spits vond het ongemakkelijk om naar de directeur voetbal van Ajax te kijken.

"Ik vond het wel een goede uitzending met Aad de Mos, Henk ten Cate en die vreselijke… Hoe heet die jongen van Ajax? Jeetje, man”, zegt Kieft maandag in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Het ging over Simon Tahamata... Wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen?", zo leest Kieft de gedachten van Beuker, die bij Ajax vooral gaat over de jeugdopleiding. In maart 2024 vertrok Tahamata vanwege een conflict abrupt bij Ajax, nadat de oud-prof jaren in de academie had gewerkt.

Hans Kraay junior zette Beuker voor het blok en vroeg op de man af of Ajax Tahamata terug gaat halen. "Hij reageerde: ‘We proberen altijd oud-spelers…’ Er kwam gewoon geen antwoord!", aldus Kieft.

"Zeg dan gewoon: 'Ik ben klaar met die Simon Tahamata.' Hoe k*t dat antwoord ook is. Zeg gewoon: 'Hier heb ik geen zin in.'" Michel van Egmond is het volledig met Kieft eens: "Het was ongemakkelijke tv. Bijna niet doorheen te komen."

René van der Gijp vindt televisieoptredens van voetbalbestuurders sowieso niets toevoegen. "Alle mensen op die posities, zoals Marijn Beuker en Alex Kroes, moeten gewoon niet op tv verschijnen, want ze zeggen toch niets. Vanuit hun functie kunnen ze niets zeggen. Blijf dan weg!"

Van der Gijp haalt als voorbeeld Bas Nijhuis aan. De scheidsrechter is vaak te gast bij Vandaag Inside, maar krijgt volgens Van der Gijp vanwege zijn uitlatingen in de media 'geen goede wedstrijden' meer. "Ze vinden het niet leuk dat hij af en toe bij ons zit en een grapje maakt. Hij heeft daar gelukkig schijt aan."