Keylor Navas gaat maand na vertrek bij Paris Saint-Germain aan de slag in Italië

Keylor Navas gaat zijn carrière vervolgen in Italië. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt maandagmiddag dat Monza de transfervrije doelman gaat vastleggen. Navas stond tot vier weken geleden onder contract bij Paris Saint-Germain.

Aanvankelijk leek Monza zich te gaan versterken met Atalanta-doelman Pierluigi Gollini. Ondanks dat er vrijdag nog een akkoord werd bereikt, meldde Romano maandag dat de deal was geklapt.

Daardoor moest Monza op zoek naar een alternatief, en al vrij snel kwam het uit bij Navas. Beide partijen kwamen tot een akkoord, en later deze week volgt de medische keuring.

De 37-jarige Navas gaat zo voor het eerst in zijn carrière voor een Italiaanse club spelen. Tot dusver was hij actief in zijn vaderland Costa Rica, Spanje, Engeland en Frankrijk.

In dat laatste land stond de 114-voudig international van Costa Rica sinds 2019 onder contract bij PSG. Aanvankelijk was hij de eerste keeper in Parijs, maar de laatste seizoenen moest hij steeds meer genoegen nemen met een reserverol.

Mede daardoor werd de doelman in het seizoen 2022/23 al voor een half jaar uitgeleend aan Nottingham Forest. Inmiddels is Navas dus definitief vertrokken uit Parijs.

Monza promoveerde twee jaar geleden voor het eerst in de clubhistorie naar de Serie A. Afgelopen seizoen eindigde de club als twaalfde in die competitie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!