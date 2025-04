Kevin De Bruyne ontvangt aanbod van buiten Europa: 'Een interessant project'

Kevin De Bruyne gaat na dit seizoen Manchester City transfervrij verlaten. De Belg staat er bij veel clubs nog steeds goed op. De nieuwste kaper op de kust is het Amerikaanse Chicago Fire, zo meldt Fabrizio Romano.

Helemaal als een verrassing kwam het aangekondigde afscheid van De Bruyne niet. De 33-jarige Rode Duivel heeft een aflopend contract en is met name dit seizoen minder beslissend voor Manchester City.

De Bruyne ging recent in gesprek met de Noorse journalist Jan Aage Fjortoft over zijn toekomst. “Er is altijd een uitdaging. Ik weet niet wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Als er teams komen en me dan overtuigen met een mooi sportproject…”

Een van de teams dat De Bruyne met een mooi sportproject hoopt binnen te hengelen is Chicago Fire. De Amerikaanse club heeft volgens Romano de Belg een voorstel gedaan. Eerder toonde het Amerikaanse San Diego, de werkgever van Hirving Lozano, ook al interesse in de clublegende van Manchester City.

Ook vanuit Saudi-Arabië is er genoeg belangstelling in de international van België. De Bruyne zelf wil een overstap naar een club op het hoogste wereldtoneel niet uitsluiten. “ Ik weet dat ik niet meer de jongste ben, maar ik denk nog steeds dat ik op het hoogste niveau kan presteren. Ik weet niet welke teams geïnteresseerd zijn of wat ze willen doen. Welk project er ook beschikbaar is - ik ben bereid om te luisteren.”

“Ik hou van voetbal, ik hou van voetballen en als er een mooi project komt en mijn familie is daar ook goed mee, dan kunnen we een beslissing nemen”, gaf De Bruyne aan.

Op de vraag of zijn carrière in Engeland voorbij was, antwoordde De Bruyne: "Ik weet het niet. Eerlijk gezegd weet ik het niet. De beslissing om te vertrekken is pas kortgeleden genomen. In de voetbalwereld kan niets in één week beslist worden. Ik heb mijn familie nog niet gezien sinds de beslissing. Ik moet met ze praten en dan zal ik zien welk team me wil hebben. Dus ik weet het niet. Ik heb geen idee."