Kerk toont op Tweede Kerstdag topvorm voor Royal Antwerp tegen koploper Racing Genk

Gyrano Kerk is op Tweede Kerstdag belangrijk geweest voor Royal Antwerp FC. De Nederlandse vleugelaanvaller scoorde namelijk beide doelpunten in de thuiswedstrijd tegen koploper Racing Genk: 2-2. Antwerp laat door het gelijkspel na om Anderlecht van de derde plaats te stoten in de Pro Jupiler League. De achterstand op de lijstaanvoerder uit Genk bedraagt nog immer tien punten.

Antwerp, met naast Kerk basisplaatsen voor Toby Alderweireld, Jaïro Riedewald, Tjaronn Chery en Vincent Janssen, kende ondanks de nodige fouten een droomstart tegen de koploper uit Genk. Kerk passeerde Hendrik Van Crombrugge met een intikker van dichtbij: 1-0. De voorsprong duurde slechts enkele minuten. Aanvalsleider Tolu Arokodare knalde raak nadat niemand bij Antwerp een voorzet wist weg te werken.

Het derde doelpunt van de boeiende eerste helft viel na ruim een half uur spelen. De pijlsnelle Kerk ontsnapte andermaal aan bewaker Zakaria El Ouahdi en liet vervolgens Van Crombrugge andermaal kansloos: 2-1. Een voorsprong derhalve voor de thuisclub na 45 minuten en genoeg werk te doen voor Genk na de hervatting.

Antwerp wist de minieme voorsprong niet vast te houden. Arokodare trok de stand vijf minuten na rust andermaal gelijk, na opnieuw fouten in de defensie van de Antwerpse formatie. De Nigeriaan wist voor de dertiende keer dit seizoen het net te vinden. Het was de opmaat van een spannende tweede helft op De Bosuil.

Genk was duidelijk de bovenliggende partij in de slotfase in Antwerpen. De thuisspelende ploeg beperkte zich tot verdedigen en hoopte een punt uit het vuur te slepen. De koploper kreeg nog twee grote kansen in de blessuretijd, maar een late overwinning bleef uit. Beide clubs hebben nu ruim een week rust, voordat de kwartfinales in de Belgische beker zich aandienen.