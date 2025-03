Kenneth Taylor hielp ploeggenoot van Ajax in donkere periode: 'Ik kon hem altijd appen of bellen'

Anton Gaaei heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad wat meer losgelaten over zijn eerste anderhalf jaar bij Ajax. De Deense rechtsachter werd door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald en kende een dramatisch debuutseizoen. In de huidige voetbaljaargang gaat het beter en is hij basisspeler onder Francesco Farioli.

Vorig seizoen startte Gaaei in de basis in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-4). De 22-jarige back gaf een bal zo in de voeten van Santiago Gimenez, die vervolgens scoorde. Gaaei werd vervolgens gewisseld door toenmalig trainer Maurice Steijn.

“Ik was helemaal niet klaar voor die wedstrijd”, onthult Gaaei in het AD. “Het was pas mijn tweede basisplaats bij Ajax. Het was niet afgesproken dat ik in de grootste wedstrijd van Nederland zou gaan spelen toen ik werd gehaald.”

“Ik wil geen excuses maken, want ik had de bal ook naar voren kunnen trappen”, gaat Gaaei in gesprek met Johan Inan verder. “Maar ik had zoveel druk in mijn hoofd dat ik gewoon snel van de bal af wilde zijn.”

Na de horrormiddag in de Johan Cruijff ArenA was het Kenneth Taylor die Gaaei er bovenop hielp. “Hij zei me dat ik hem altijd mocht bellen of appen en dat terwijl hij het zelf ook zeker niet makkelijk had.” Van ervaren spelers mocht hij geen social media lezen en ook dat advies nam hij ter harte.

Dit seizoen gaat het de van Viborg FF overgekomen verdediger een stuk beter af. “Ik heb dit seizoen veel verbeteringen aangeleerd gekregen waardoor ik verdedigend veel stappen kan maken. De staf praat veel met ons. De mix van vertrouwen, geloof en training maakt ons tot een hecht team.”

Gaaei is verder zeer lovend over hoofdtrainer Farioli. “Hij is heel tactisch heel erg sterk. Dankzij de persoonlijke benadering van hem voel ik echt vertrouwen.” Toen Devyne Rensch naar AS Roma vertrok, mocht Gaaei in de basis beginnen tegen sc Heerenveen (0-2 winst).

In Friesland was Gaeei direct goed voor een assist. De Deen gaf een corner op het hoofd van Josip Sutalo, die binnenkopte. “Jordan Henderson zei tegen me dat ik de corners moest nemen.” Gaaei gaf dit seizoen al vier assists voor Ajax, waaronder de vlijmscherpe voorzet op Taylor in de gewonnen Klassieker van vorige maand (2-1).