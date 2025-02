Kenneth Perez ziet ‘hele gekke speler’ in de Eredivisie: ‘Ziet eruit als een kruising van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo’

Kenneth Perez heeft kunnen genieten van het optreden van Denzo Kasius tegen PEC Zwolle, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De rechtervleugelverdediger wordt door Perez gezien als een ‘hele gekke speler’, die volgens hem de uitstraling heeft van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo.

AZ had zondag niet al te veel moeite met PEC Zwolle en boekte een zakelijke 2-0 overwinning. Perez wil graag het optreden van Kasius uitlichten. “Dat is echt een hele gekke speler. Die heeft hele goede acties, maar die laat hij afwisselen door hele slechte acties.”

“Als je hem ziet, qua uitstraling, is het net een kruising tussen Messi en Ronaldo. Zo goed moet hij wel zijn denk je, maar dat is niet het geval. Hij doet zulke gekke dingen, zowel in positieve als negatieve zin.”

“Hij heeft ongelooflijk veel drang naar voren, een goede snelheid, hij blijft gaan. Maar hij heeft af en toe ook hele rare ballen ertussen zitten. Hij wisselt momenten af dat je denkt: ‘Waar zit ik naar te kijken?’ met momenten dat je denkt: ‘Die kan echt hogerop’.”

Collega Kees Kwakman kan de woorden van Perez wel beamen, maar geeft ook aan dat Kasius veel basiselementen heeft van een vleugelverdediger die de top kan halen. Ook is de 22-jarige rechtspoot de afgelopen tijd ‘veel betrouwbaarder’ geworden.

AZ nam Kasius in de zomer van 2023 transfervrij over van Bologna, waar hij niet wist te overtuigen. In Italië speelde hij slechts veertien wedstrijden, waarna hij een contract tot medio 2027 tekende in Alkmaar.

Bij AZ wisselt Kasius dit seizoen basisplaatsen af met invalbeurten. In totaal kwam hij 27 keer in actie in alle competities. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op drie miljoen euro.