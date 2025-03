Kenneth Perez ziet Ajax-speler veranderen van vedette naar 'ultieme teamspeler'

Kenneth Perez is zwaar onder de indruk van de kwaliteiten van Ajax-trainer Francesco Farioli als 'gedragstherapeut'. De analist van ESPN ziet de Italiaanse coach moeiteloos alle kikkers in de kruiwagen houden.

Farioli zette zondag met Ajax een gigantische stap richting het 37ste landskampioenschap door met 0-2 te winnen bij PSV. Perez prijst de coach van Ajax om de mentale begeleiding die hij zijn spelers geeft.

"We hebben in Nederland best wel veel probleemkinderen, volwassenen ook", opent Perez zijn betoog in Dit was het Weekend op ESPN. "Zouden we Farioli daar als gedragstherapeut heen kunnen sturen om dat allemaal even te regelen?"

Perez benoemt een enorme metamorfose binnen de spelersgroep van Ajax. "Steven Berghuis is de ultieme teamspeler geworden", aldus Perez, die de rechtsbuiten van Ajax tegen PSV constant zag meeverdedigen.

Berghuis werd na zestig minuten gewisseld voor Bertrand Traoré, die niet veel later de tweede goal zou maken. "Berghuis vond het ook geweldig dat Traoré scoort", zegt Perez.

Berghuis zei daar zelf het volgende over: "Wat ik na die goal dacht? Ik was alleen maar blij hoor. Dat station ben ik inmiddels ook al een tijd gepasseerd. Ik kan heel erg genieten van hoe we dit als team voor elkaar krijgen."

"Het was een goede middag voor ons", aldus Berghuis. "We hebben het echt als team gedaan. Daarin zijn we naar elkaar toegegroeid. Het is ontzettend duidelijk hoe we de wedstrijd aanvliegen. Daarin worden we goed voorbereid. We hebben de momenten gepakt om het naar ons toe te trekken."