Kenneth Perez schrikt zich rot van Ajax - Fortuna Sittard: 'Holy!

Kenneth Perez heeft bepaald niet genoten van de eerste helft van de thuiswedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. De analist van ESPN vindt vooral dat beide teams enorm slordig zijn. Ajax stond halverwege met 2-0 voor en staat tegenover tien man na de rode kaart voor Rodrigo Guth na het neerhalen van de doorgebroken Chuba Akpom. Inmiddels leidt Ajax met 3-0.

''Holy! Dit is een eerste helft vol balverlies. Van beide kanten'', analyseert Perez de eerste 45 minuten in de Johan Cruijff ArenA. ''Ajax wel wat minder'', voegt hij er wel direct aan toe.

''Maar ik denk dat de rode kaart (voor Guth, red.) exemplarisch is voor de misverstanden bij spelers onderling'', verwijst Perez naar de rode kaart voor de centrumverdediger van Fortuna, die werd weggestuurd nadat hij de doorgebroken Akpom net buiten de zestien neerhaalde.

''Er zijn bijzonder veel foute passes en misverstanden, bij zowel Fortuna als Ajax'', verzucht Perez vanuit Amsterdam. ''Ajax maakt er meer gebruik van, want Fortuna is echt van een erbarmelijk niveau.''

''Ik kijk dan vooral naar Halilovic. Die alleen maar misbaar maakt naar hoe matig zijn medespelers aan de bal zijn'', voelt de voormalig middenvelder van onder meer Ajax mee met de spelmaker van de bezoekers uit Limburg.

PSV

''Maar weet je wat ik heb? Ik heb ook een beetje de wedstrijd van PSV van gisteren in mijn achterhoofd. Dat is dan een bepaald niveau weer je tegen moet spelen. En hier kan je een beetje aannemen en kijken enzo'', stipt Perez het verschil aan tussen de Eredivisie en Champions League.

''Dat is het niveau in de Eredivisie, en daar moeten we het mee doen. En dat is vermakelijk. Want door de vele aanvallen vallen er ook veel goals. Dit is wat we hebben. Maar het zou lekker zijn als het op basis van kwaliteit zou zijn'', aldus Perez.