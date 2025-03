Kenneth Perez is lyrisch: 'Dit was zijn beste wedstrijd in Nederlands elftal in lange tijd'

Kenneth Perez heeft genoten van het Nederlands elftal in de dubbele kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. De middenvelder licht in Voetbalpraat op ESPN een opmerkelijke uitblinker uit. "Dit waren de beste twee interlands in lange tijd", aldus Perez.

Oranje verloor zondag in Mestalla na een 3-3 eindstand via strafschoppen van Spanje. "Nederland heeft zich echt kunnen profileren in dit tweeluik, dat echt leuk was", zegt Perez. "Ik denk ook dat de sfeer in het land zeer optimistisch is over Oranje. Het klopte veel beter. Het was overtuigend. De teamgeest was aanwezig."

Perez prijst bondscoach Ronald Koeman. "Tactisch vond ik dit de beste twee wedstrijden sinds lange tijd van Koeman. Dat kwam door de rechtsback, Lutsharel Geertruida.

"Geertruida was continu de vierde man op het middenveld. Hij was continu aan het zoeken waar hij terecht kon. Het Nederlands elftal is in het algemeen best wel statisch, maar nu kreeg je een dynamisch elftal, á la Feyenoord onder Arne Slot."

Geertruida vormde een extra wapen voor Nederland in balbezit, zag Perez. "Dani Olmo schermde Frenkie de Jong af, dus dat wapen was je kwijt. Geertruida stapte naar het middenveld en was lekker aan het meevoetballen, vooral de eerste wedstrijd."

Spanje kwam in eigen huis beter voorbereid voor de dag, stelt Perez. "Ze hadden zich goed voorbereid op het tweede duel. Zo werd Jeremie Frimpong nu opgevreten door Marc Cucurella. We hebben Frimpong niet gezien de tweede wedstrijd."

Perez voorziet een luxeprobleem voor Koeman bij de volgende interlandperiode. "De beste speler van het Nederlands elftal de laatste twee jaar was er niet eens bij: Denzel Dumfries. Wat doe je nu? Dumfries ga je ook niet passeren, waarschijnlijk."