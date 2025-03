Kenneth Perez is stomverbaasd over Memphis-geruchten: ‘Hoe denken mensen dat?’

Kenneth Perez kan niet begrijpen dat mensen denken dat de KNVB 160.000 euro heeft neergeteld om Memphis Depay over te vliegen vanuit Brazilië, zo laat hij weten bij ESPN. De spits van Corinthians moest alles op alles zetten om zich op tijd te melden in Zeist voor de afgelopen interlandperiode en was bereid om daar een flinke som geld voor te betalen.

Aan tafel bij Dit Was Het Weekend wordt de wedstrijd Feyenoord - Go Ahead Eagles (3-2) besproken. Daarbij wordt de strafschop voor Feyenoord uitgelicht na een overtreding van Dean James op Anis Hadj Moussa. “Misschien had James nog last van een jetlag”, verklaart presentator Milan van Dongen.

James keerde afgelopen week terug uit Indonesië, waar hij door bondscoach Patrick Kluivert was opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Australië en Bahrein. “Dat zou kunnen, maar hier zal hij van moeten leren. Het is nog altijd pas zijn eerste seizoen in de Eredivisie”, aldus Kees Kwakman.

Perez haakt vervolgens in op de jetlag-opmerking van Van Dongen. “Ze vliegen wel business class. Dat zei hij”, lacht Perez, die daarna schakelt naar geruchten over Memphis Depay, die twee weken geleden voor 160.000 euro overvloog van Brazilië naar Nederland, om zich op tijd te kunnen melden bij de selectie van het Nederlands elftal.

“Ik hoor een aantal mensen zeggen… Ze denken dat de KNVB 160.000 euro heeft betaald voor de vlucht van Memphis. Maar hoe denken mensen dat? Dat betaalt de KNVB natuurlijk niet, dat betaalt Memphis zelf, min het bedrag wat normaal gesproken wordt betaald voor zo’n reis.”

“Maar ik ben er best wel door verbaasd dat mensen dat een probleem vinden. Als die jongen 160.000 euro wil betalen, dan betaalt hij dat toch? Wat maakt dat uit?”. Van Dongen denkt dat die verontwaardiging ontstaat vanwege de gedachte dat de KNVB alles betaalt. “Zou het?”, reageert Perez nogmaals stomverbaasd.

“Ik las wel een column van Evert ten Napel, hij dacht het wel. Daar was ik best verbaasd over”, besluit Perez. Memphis maakte overigens een goede indruk op bondscoach Ronald Koeman, die hem daardoor tegen Spanje twee keer een basisplaats gunde. In de return in Valencia beloonde hij dat vertrouwen met een benutte strafschop.