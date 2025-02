Kenneth Perez: 'Ik denk dat hij heel erg baalt van zijn transfer naar Ajax'

Kenneth Perez denkt dat Wout Weghorst baalt van zijn transfer naar Ajax. Tijdens de voorbeschouwing op het duel tussen Ajax en Feyenoord bespreekt de analist de keuze van trainer Francesco Farioli voor Brian Brobbey, die opnieuw de voorkeur krijgt in de spitspositie.

“Eén doelpunt is natuurlijk belachelijk weinig”, zo begint Perez, die kijkt naar beelden van Brobbey, voor de camera van ESPN. “Moet je je voorstellen hoe weghorst zich voelt. Hij moet toch ontzettend spijt hebben van zijn transfer naar Ajax.”

“Je wilt als spits een eerlijke kans krijgen en als je concurrent niet presteert - qua doelpunten -, dan lijkt me het heel frustrerend als je op de bank moet zitten. Weghorst zijnde snap ik dat hij ervan baalt als ambitieuze spits.”

“Kijk, nu is het niet echt een probleem omdat Ajax veel punten vergaart. Het wordt pas echt een probleem als Ajax begint te verliezen. Door alle vergaarde punten heeft de trainer wel gelijk met zijn opstelling en kan je als spits niets zeggen”, aldus Perez.

Collega-analist Karim El Ahmadi is milder voor Brobbey. “In het spel van Ajax is hij wel heel belangrijk. Ook in de wedstrijd tegen Galatasaray zag je dat Henderson hem direct inspeelde, waarna andere jongens onder hem konden komen. Als aanspeelpunt vind ik het wel een betere speler dan Weghorst”, zo besluit de oud-middenvelder.

Remko Pasveer staat zondag onder de lat bij Ajax, waar Anton Gaaei en Jorrel Hato de backs van dienst zijn. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het hart van de verdediging.

Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur op het middenveld, dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Fitz-Jim, tegen Galatasaray nog trefzeker, is het kind van de rekening. Spits Brobbey wordt geflankeerd door Bertrand Traoré (rechts) en Berghuis (links).