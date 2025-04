Kenneth Perez: 'Ik word opgewonden van hem, hij staat zó sterk op zijn poten'

Kenneth Perez is zeer lovend over Kees Smit. De middenvelder van AZ krijgt maandagavond in de TOTO KNVB Beker-finale tegen Go Ahead Eagles de voorkeur boven Zico Buurmeester, en dat kan de analyticus absoluut bekoren.

“Ik word altijd opgewonden als ik zie dat Kees Smit gaat spelen”, zo begint Perez voor de camera van ESPN, voorafgaand aan de finale. “Kijk, Zico Buurmeester is natuurlijk een leuke speler die veel loopt en betrouwbaar is.”

“Maar Kees Smit... Ik zie iets in hem dat je maar bij heel weinig spelers ziet in de Eredivisie. Een soort eigen, creatieve stijl. De laatste drie of vier wedstrijden heeft hij wel dramatisch gespeeld.”

“Hij staat ook sterk op zijn poten. Ik word echt opgewonden van Kees Smit. Buurmeester is wel een droom voor een trainer, want hij doet gewoon wat er wordt gevraagd.”

“Kees Smit is wel echt een ander type. De laatste tijd heeft hij zich misschien te veel willen bewijzen. Toch vind ik het wel een goede move van Maarten Martens om hem nu op te stellen”, besluit Perez.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Poku, Parrott, Van Bommel.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Llansana, Edvardsen, Linthorst; Antman, Smit, Suray.