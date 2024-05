Kenneth Perez fileert Marco van Basten zonder specifiek zijn naam te noemen

Ajax gaat Francesco Farioli uiterlijk vrijdag presenteren als nieuwe hoofdtrainer. Kenneth Perez is van mening dat de 35-jarige Italiaan een eerlijke kans moet krijgen en heeft zich verbaasd over de meningen van enkele analisten.

Zo reageerde Van Basten onlangs verrast bij Rondo van Ziggo Sport. “Ik ben niet op de hoogte, ik ken de man niet”, gaf Van Basten aan, toen hem gevraagd werd naar zijn mening over Farioli.

“Ik vind het wel heel vreemd dat Ajax vanuit het niets met een naam komt die niets en niemand kent eigenlijk.” De analist liet weten niet te begrijpen waarom Ajax bij Farioli uitkwam en ziet liever een trainer die in zijn carrière nog meer heeft gepresteerd.

De Amsterdammers pakten de afgelopen week echter door en gingen vol voor de komst van de trainer die met OGC Nice vijfde eindigde in de Ligue 1. Ajax verwacht Farioli donderdag al in Amsterdam, waarna het mondelinge akkoord wordt omgezet in een handtekening.

Reactie Perez

Na de Europa League-finale tussen Atalanta en Bayer Leverkusen (3-0) ging Perez bijin op de aanstaande komst van Farioli. “Die kennen we niet, dus hij is helemaal kut. Dat hoor je zoveel mensen zeggen... Ik vind het best wel verbazingwekkend dat mensen zeggen: ‘Ik heb nog nooit van Farioli gehoord, dus dat kan nooit wat zijn”, gaf Perez aan. “Alsof dat een graadmeter is…”

Collega-analist Kees Kwakman weet eveneens nog niet veel over Farioli, maar noemt zijn aanstelling juist op voorhand ‘heel interessant’. “We lezen wel wat dingetjes, hoe hij bij Nice speelt, maar we kennen hem niet en hij heeft waarschijnlijk een hele andere kijk op wat we gewend zijn. Ik kijk er enorm naar uit om te weten te komen hoe hij werkt en hoe hij Ajax laat voetballen.”

Perez zou het knap vinden als Farioli er in korte tijd in slaagt om van Ajax weer een kampioenskandidaat te maken. Kwakman denkt echter dat de Italiaanse coach een belangrijkere taak heeft meegekregen. “Wat je vooral ook hoorde en wat ik las over wat ze zochten in een trainer, is dat ze willen zien dat een team zich ontwikkelt en dat de spelers zich individueel ontwikkelen.”

“Natuurlijk moet Ajax altijd om het kampioenschap spelen, maar ik denk dat dát ook wel even belangrijk is bij Ajax. Dat je naar een elftal gaat kijken en denkt: hey, ze spelen met een idee, er zit een gedachte achter en die jongens ontwikkelen zich individueel. We kunnen ons allemaal niet voorstellen dat de jongens die nu bij Ajax spelen niet beter kunnen dan wat ze hebben laten zien”, aldus Kwakman.



