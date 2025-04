Kenneth Perez heeft zich zaterdagavond tijdens PSV - Almere City (5-0) kapot geërgerd aan de manier van juichen van enkele PSV’ers. Ismaël Saibari en Johan Bakayoko vierden hun doelpunten met een kenmerkende celebration, maar volgens Perez was het daarvoor absoluut niet de juiste gelegenheid, zo laat hij blijken bij Dit Was Het Weekend op ESPN.

“Wat ik echt niet begrijp soms bij die jongens”, begint Perez zijn klaagzang. “Misschien ben ik te oud. Maar als je zo’n periode achter de rug hebt, je hebt geen bal geraakt. Hij, Saibari, was echt dramatisch. Dan scoren ze en dan doen ze allemaal van die gekke idiote dingen”, doelt Perez op de manier van juichen na een doelpunt.

“Neem een voorbeeld aan Tillman. Je moet je een klein beetje schamen als PSV over wat je hebt laten zien in een hele lange periode. Dan gaat het een beetje lekker tegen Almere en dan ben je ineens… Weet ik veel wat ze allemaal aan het doen zijn”, stoort Perez zich.

Perez heeft daarentegen dus wel veel respect voor Malik Tillman, die na zijn 4-0 weigerde uitbundig te juichen. “Die schaamt zich bijna voor wat ze aan het doen zijn. Dat zie ik hieraan af, waarom niet? Wat denk je dat Bakayoko had gedaan? Die was naar de cornervlag gerend en dan met die handgebaren.”

“Je moet vanbinnen toch ook denken: wat hebben we onze supporters en ook onszelf zo tekort gedaan. Je zou na het scoren moeten teruglopen en denken: we gaan weer verder. Maar nee hoor, dit ingestudeerde gedoe.”

“Ik denk niet dat je te veel achter dit juichen moet zoeken”, springt Marciano Vink vervolgens in de bres voor de PSV’ers. “Er wordt niet meer gejuicht zoals wij dat vroeger deden, al deze gasten hebben iets. Als zij niet juichen, krijgen zij nog meer gezeik.”

“Is het niet gewoon: kijk mij, mezelf neerzetten. Want iedereen weet toch dat ze een dramatisch seizoen hebben! Ik vind het ook een beetje neerbuigend tegenover je publiek, want je hebt ze zo lang teleurgesteld. Het is waarschijnlijk goed voor je branding, dat zal het wel zijn”, besluit Perez.