Kenners komen superlatieven tekort: ‘Wat is Bellingham toch fenomenaal!’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 18:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:10

Volop lof voor Jude Bellingham, die Real Madrid zaterdag eigenhandig de overwinning in el Clásico bezorgde. De Engelse smaakmaker scoorde na rust tweemaal, inclusief een kanonskogel van afstand, en deed Barcelona daarmee veel pijn: 1-2. Onder meer Gary Lineker en Arsène Wenger delen na afloop van de Spaanse kraker complimenten uit aan matchwinner Bellingham.

"Eerlijk gezegd viel Bellingham vandaag niet eens zo op", opent Wenger zijn analyse bij beIN SPORTS. "Maar hij stond op op het moment dat er geen doorbraak leek in te zitten voor Real Madrid na rust. Bellingham heeft een neusje voor het kiezen van de juiste momenten." Dat kwam tot uiting toen de Engelsman kort voor het einde van dichtbij voor de winnende treffer namens de Koninklijke zorgde.

Gary Lineker, die in het verleden kort uitkwam voor Barcelona, is op X lovend over zijn trefzekere landgenoot. "Bellingham scoort in de 92ste minuut doodleuk nog een keer. Wat een fenomenale speler is het toch ook!", jubelt de oud-aanvaller. Süleyman Öztürk van Voetbal International eert de Real-held met een kwinkslag. "Mededeling voor de heer Bellingham: het ruimteschip staat klaar op P1."

Jude Bellingham slaat Barcelona ??????????-??????!?? Het fenomeen van Real Madrid beslist de wedstrijd ??#ZiggoSport #ElClásico #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/2LEtCsD6g9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2023

"Ik heb er geen woorden voor. Wat die jongen presteert in zijn eerste jaar...", aldus Ronald de Boer in de studio van Ziggo Sport Voetbal. "Het is een gave om steeds op de goede plek te staan, en ook in de box (strafschopgebied, red.). Het is geen toeval meer", aldus Danny Blind, die Marc-André Ter Stegen er niet helemaal goed zag uitzien bij de 1-1 van Bellingham. "Het is geen fout, maar ik verwacht van hem iets meer."

Spaanse kranten

'Jude laat Real Madrid dansen', zo kopt Marca na afloop van de kraker in Spanje. "Hij heeft echt een toverstaf. De fans van Real Madrid kunnen lachen, al is dat niet vanwege het vertoonde spel van vandaag. Maar dat komt vanwege de dominante speler die Jude Bellingham heet, een echte sterspeler." Sport zag Bellingham eigenhandig de topwedstrijd omdraaien in het voordeel van Real. "Het is een geweldige speler die ondanks moeizame momenten geen seconde uit het oog mag worden verloren."

He’s only gone and grabbed another in the 92nd minute. @BellinghamJude is just phenomenal! — Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2023

AS zet de Engelse topschutter van Real eveneens in de spotlights. 'Bellingham heeft niemand nodig', zo valt er te lezen in de kop boven de lofzang op de middenvelder. "De twintigjarige heeft Real binnen twee maanden teruggebracht naar de absolute top. Hij scoorde overigens voor de eerste keer van buiten de zestien. Alle voorgaande doelpunten waren van dichtbij. Het geeft maar weer eens aan dat Bellingham een alleskunner is."