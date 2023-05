Keiharde kritiek op Antony: ‘Ajax heeft ons beroofd. Stuur hem terug!’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 21:23 • Sam Vreeswijk

Antony krijgt flinke kritiek na zijn optreden tegen AFC Bournemouth. De aanvaller van Manchester United begon in de basis, maar kon geen potten breken en werd vlak voor tijd gewisseld. Onder meer Sky Sports, Manchester Evening News en The Sun beoordelen het optreden van de 23-jarige Braziliaan met een onvoldoende, en ook op Twitter is de kritiek niet mals.

The Sun beoordeelt het optreden van Antony met een vier. “Veel stijl, maar niet veel inhoud vandaag”, aldus de tabloid. “Dat kwam samen in een hopeloos mislukte rainbow flick. Werd vastgezet door Lloyd Kelly en moet zich snel verbeteren als hij een speler voor de lange termijn wil worden.” Ook Manchester Evening News gaf Antony een 4. “Had zelfvertrouwen aan de bal, maar niet echt creatief in de eerste helft. Na de rust speelde hij zo matig dat het een verrassing was dat hij in het veld bleef staan.” Ook Sky Sports gaf de buitenspeler een onvoldoende: een 5.

Ook op Twitter is de kritiek hard. “Antony is niet goed genoeg voor Manchester United. Zet hem op de bank of stuur hem terug naar Ajax”, zo valt er onder meer te lezen. “Kan Ajax terugkomen voor deze Antony?” vraagt een ander zich af. “Dertig miljoen voor Antony en ik zou blij zijn met alles wat hij doet. Ajax heeft ons beroofd van negentig miljoen”, vindt een derde fan van Manchester United.

Ondanks het matige optreden van Antony boekte Man United zaterdagmiddag een 0-1 zege bij Bournemouth. Het enige doelpunt werd met een halve omhaal gemaakt door Casemiro. Doordat Liverpool in eigen huis met 1-1 gelijkspeelde tegen Aston Villa, heeft de ploeg van Erik ten Hag nog maar één punt nodig om zich te kwalificeren voor de Champions League van volgend seizoen.

Antony DOES NOT fit the standards of Manchester United! Bench him or send him back to Ajax! — The truth! PROLIFIC Billionaire? (@BillionaireStev) May 20, 2023

Can Ajax come back for this Antony guy — Hassan Mohammed (@mohaz254) May 20, 2023