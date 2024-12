Kees Smit wist al na vier trainingen bij Ajax dat hij beter naar AZ kon vertrekken

Kees Smit beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij AZ. De pas achttienjarige middenvelder had nu echter ook het shirt van Ajax kunnen dragen. Smit werd toen hij nog voor amateurclub De Foresters uitkwam benaderd door de Amsterdammers, maar koos uiteindelijk voor de jeugdopleiding in Alkmaar.

''Toen ik negen was, kwam de belangstelling los. Ik kon kiezen tussen Ajax en AZ'', blikt Smit terug in de kerstspecial van Voetbal International. ''Bij Ajax kon ik in de E-junioren beginnen, bij AZ mocht ik meteen naar de D2. Dat sprak me meer aan. Bovendien vond ik de sfeer bij AZ leuker.''

''Bij Ajax zou ik zes trainingen meedoen, maar na de vierde heb ik mijn keuze al gemaakt. Die laatste twee trainingen heb ik niet eens meer gedaan'', wist de Noord-Hollander al snel dat Amsterdam niet zijn nieuwe werkterrein zou worden.

Smit vond de stap van het 'veilige' Heiloo naar het harde Amsterdam destijds te groot. ''Ik was een jongetje uit Heiloo, tussen die brutale stadsmensen. Inmiddels zou ik daar beter mee om kunnen gaan.''

De jonge AZ'er geeft een voorbeeld van het harde mileu bij Ajax. ''Ik weet nog goed dat mijn ploeg tijdens een trainingspotje bij Ajax een uitbal kreeg. Ik wilde 'm nemen, maar een andere gozer pakte snel de bal en ging ermee vandoor. Blijkbaar was dat normaal daar. Bij AZ gebeurt dat niet zo gauw.''

Ploeggenoot Dave Kwakman filosofeert eveneens over het verschil in mentaliteit tussen AZ en Ajax. ''Over Ajax hoor je dat ze daar boefjes opleiden en over AZ wordt gezegd dat er ideale schoonzonen worden opgeleid. Dat zal allebei wel meevallen, maar stel dat het zou kloppen, wat is dan beter?''

''Als je een rustige, slimme jongen bent, kun je volgens mij óók ver komen in het profvoetbal. Trouwens, ik heb tot nu toe vaker gewonnen van Ajax dan zij van ons'', aldus Kwakman.