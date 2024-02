Kees Kwakman: ‘Hij is de zwakste schakel bij Feyenoord, dat weet Groningen ook’

Karim El Ahmadi en Kees Kwakman zien waarom Feyenoord veel moeite had met FC Groningen. Donderdagavond wisten de Rotterdammers zich te plaatsen voor de finale van de TOTO KNVB Beker dankzij een late 2-1 overwinning, maar eenvoudig was het zeker niet. De analisten denken dat Feyenoord vooral moeite had vanwege de zwakke optredens van Mats Wieffer en Marcos López.

Halverwege stonden de Rotterdammers nog met 0-1 achter tegen FC Groningen, maar in de tweede helft stelde het team van trainer Arne Slot orde op zaken in De Kuip: 2-1. Dávid Hancko en invaller Ondrej Lingr verzorgden de Rotterdamse doelpuntenproductie; Laros Duarte scoorde namens Groningen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Feyenoord kwam op mij heel vermoeid over”, stelt El Ahmadi voor camera van ESPN. “Ook de simpele ballen gingen vandaag niet goed. Tegen Almere City was Mats Wieffer bijvoorbeeld ook al niet heel goed aan de bal. Dat kan met vermoeidheid te maken hebben, maar misschien moet hij zijn energie dan meer doseren.”

“Als Wieffer niet in goeden doen is, dan zie je dat heel snel terug dat Feyenoord niet echt aan het voetballen komt. Als Wieffer wél in goeden doen is, dan speelt heel Feyenoord beter”, aldus de analyticus.

Kwakman vult zijn collega aan. “Groningen deed het ook gewoon goed. Die ploeg had al snel door: López is geen Hartman, om het zo maar even te zeggen. Als de bal naar López ging, dan zag je ook dat hij vrijgelaten werd.”

“Hij had eigenlijk ook geen idee wat hij met de bal moest. Natuurlijk was het niet altijd zijn schuld, want het heeft ook met de aanspeelbaarheid van teamgenoten te maken.”

“Maar goed, Hartman is normaal wel iemand die zelf ook wel met een goede pass komt of een loopactie maakt”, besluit Kwakman. “López bleef steeds in dezelfde positie staan, waardoor er ook niets gebeurde. Het lag niet alleen aan hem, maar hij was wel de zwakke schakel.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties