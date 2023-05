Kees Jansma stomverbaasd na interview Tijjani Reijnders: ‘Hoepel op!’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 09:15 • Wessel Antes • Laatste update: 09:48

Kees Jansma heeft donderdagavond met verbazing naar het interview van AZ-middenvelder Tijjani Reijnders gekeken. De voormalig perschef van het Nederlands elftal miste gif in de woorden van de 24-jarige Zwollenaar. Reijnders had het na de nederlaag tegen West Ham United (2-1) vooral over de atmosfeer in het London Stadium, terwijl Jansma van mening is dat de teleurstelling de overhand zou moeten hebben in het interview van de controleur.

Reijnders ging na de eerste halve finale van de Conference League in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside. Voor de camera liet hij blijken onder de indruk te zijn van de Engelse voetbalsfeer. “Het was een hele mooie atmosfeer. Een mooi affiche, alleen is het zonde dat we hier verliezen.” Reijnders baalt van de verschillen tussen de eerste en tweede helft die AZ speelde. “Waar we in de eerste helft de controle hadden, hadden we daar in de tweede helft moeite mee. We wisten de bal niet langer in de ploeg te houden. Uiteindelijk kom je dan onder druk tegen dit West Ham.”

De middenvelder denkt niet dat AZ het op fysiek vlak heeft afgelegd tegen West Ham. “Dat denk ik niet. Misschien krijg je wat zware benen, maar uiteindelijk had ik niet het gevoel dat we fysiek minder waren dan zij”, aldus Reijnders, die verantwoordelijk was voor de openingstreffer in Londen. “Persoonlijk is dat natuurlijk mooi. Laat ik hopen dat die voor volgende week belangrijk genoeg was.” Reijnders speelde tegen West Ham alweer zijn vijftigste wedstrijd van het seizoen. Tot dusver was de rechtspoot goed voor zeven doelpunten en negen assists.

Valentijn Driessen is in zijn column voor De Telegraaf lovend over Reijnders, maar de middenvelder van AZ kan de nabeschouwing van Jansma op Veronica beter overslaan. De voormalig perschef en journalist is niet kritisch op het spel van de controleur, maar laakt wel zijn teksten na afloop. “Ik mis een beetje gif in die uitspraak, ik zou er echt zwaar de pest in hebben. Voetballend ben je in de eerste helft minimaal gelijkwaardig, maar ze zijn allemaal onder de indruk van de atmosfeer. Hoepel op! Ze waren gewoon de betere voetbalploeg en hadden hier vanavond niet moeten verliezen.” Jansma vroeg vervolgens om goedkeuring van collega-analist Wim Kieft. “Als ik zwijg, ben ik het vaak met je eens.”