Karim El Ahmadi en Kenneth Perez weten wie Igor Paixão moet gaan opvolgen bij Feyenoord: ‘Hij is er klaar voor’

Als het aan Karim El Ahmadi ligt, speelt Leo Sauer volgend seizoen gewoon weer voor Feyenoord, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De talentvolle aanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan NAC Breda en maakt daar wekelijks een uitstekende indruk, zo ook zondag tegen Ajax (3-1 nederlaag). Daarin was Sauer goed voor de openingstreffer.

Na negen minuten klonk er luid gejuich uit het uitvak in de Johan Cruijff ArenA. Sauer trok na een aanval over links naar binnen en schoot NAC met zijn sterke rechterbeen op voorsprong tegen Ajax. Na geblunder van doelman Roy Kortsmit kantelde de wedstrijd later alsnog in Amsterdams voordeel, maar het optreden van Sauer verdient de nodige complimenten.

“Dat is wel de beste speler bij NAC vandaag, maar ook in meerdere topwedstrijden”, begint El Ahmadi zijn lofzang. “Hij maakt het de rechtsback van de tegenstander altijd lastig. Door in ruimtes te duiken, maar ook in de één-op-één is hij gewoon heel sterk. Hij is altijd dreigend.”

Bij Feyenoord moest Sauer het vorig seizoen doen met korte invalbeurten, maar bij NAC groeit hij echt uit tot een steeds completere speler, vindt El Ahmadi. “Hij heeft daar echt inhoud gekregen. Dit is wel een jongen die volgend jaar Paixão kan vervangen. Het is zeker een goede optie voor de linksbuitenpositie.”

Daarmee gaan de analisten bij ESPN er al vanuit de Paixão na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. “Sauer maakt gewoon een hele goede indruk en hij is echt klaar om weer terug te komen bij Feyenoord”, is El Ahmadi zeker van zijn zaak. Kenneth Perez sluit zich daarbij aan.

“Hij is wel echt een betere speler geworden, door elke minuut die hij nu meepikt”, vult de Deen aan. “Alleen is het spelen bij NAC of Feyenoord natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. Wat hij nu doet, zal hij bij Feyenoord elke wedstrijd moeten laten zien. Daar wordt dat elke week gevraagd.”

Hoewel Perez onder de indruk is van de prestaties van Sauer, maakt hij wel duidelijk dat de stap van NAC naar Feyenoord best een behoorlijke is. “Hij is nu over het hele seizoen een best wel waardevolle speler, maar dat is nog geen garantie dat hij het bij Feyenoord gaat doen”, besluit hij.