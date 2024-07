Karim Benzema en N'Golo Kanté krijgen bij Al-Ittihad landgenoot als nieuwe trainer

Laurent Blanc is de nieuwe trainer van Al-Ittihad, zo maakt de Saudische ploeg bekend via de officiële kanalen. De 58-jarige oefenmeester volgt de Argentijnse Marcelo Gallardo op als coach van onder anderen Karim Benzema en N'Golo Kanté.

Het is voor Blanc zijn tweede avontuur in het Midden-Oosten. In december 2020 ging de Fransman aan de slag in Qatar, waar hij tot februari 2022 eindverantwoordelijke was bij Al-Rayyan.

Naar verluidt krijgt Blanc een vorstelijk salaris voorgeschoteld bij Al-Ittihad. Volgens diverse media gaat de voormalig topvoetballer acht miljoen euro per jaar verdienen. Bovendien zou de kersvers coach nog twee miljoen euro per jaar kunnen opstrijken in bonussen.

Al-Ittihad nam in mei feitelijk al afscheid van Gallardo, maar de inmiddels vertrokken coach mocht de seizoenscampagne nog wel afmaken. De club eindigde in de ROSHN Saudi League vorig jaar op de vijfde plek, onder Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli en Al-Taawoun.

Blanc begon zijn trainerscarrière in 2007 bij Bordeaux. Daar was de voormalig centrumverdediger drie seizoenen lang de baas. Na zijn dienstverband bij Les Girondins ging Blanc aan de slag als bondscoach van Frankrijk.

Via Paris Saint-Germain, waar hij de meeste wedstrijden coachte, Al-Rayyan en Olympique Lyon komt Blanc nu dus terecht bij Al-Ittihad. Daar neemt hij onder meer superster Benzema, Kanté en Jota (ex-Celtic) onder zijn hoede.

Kepa Arrizabalaga

Mogelijk wordt Kepa Arrizabalaga de eerste aanwinst voor Blanc. Chelsea heeft een eerste bod van de Saudische club op de Spaanse goalie reeds van tafel geveegd. De 29-jarige doelman kwam vorig seizoen op huurbasis voor Real Madrid, hoewel Andriy Lunin de Spanjaard wel uit de basis hield.