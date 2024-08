Kaplan redt in extremis punt voor Jong Ajax tegen Jong PSV, waar Driouech en Pepi trefzeker zijn

Jong PSV heeft in zijn seizoensopener gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. Ricardo Pepi en Couhaib Driouech waren verantwoordelijk voor de doelpunten aan de kant van de Eindhovenaren, Ahmetcan Kaplan redde in extremis een punt voor de Amsterdammers. Ondertussen verloor Roda JC met keiharde cijfers op bezoek bij Jong AZ: 6-1.

Jong PSV - Jong Ajax 2-2

Jong PSV trad aan met een ijzersterke opstelling met daarin onder andere Driouech, Pepi, Isaac Babadi, Tygo Land en Drommel. Aan de kant van Jong Ajax waren de grote namen Julian Rijkhoff en Kaplan.

Jong PSV nam meteen het initiatief, wat resulteerde in een aantal aardige kansen. Zo was Land na een fraaie passeerbeweging dicht bij de openingstreffer, maar reageerde Setford knap in de korte hoek. Daarna moest de doelman van Jong Ajax nog enkele keren in actie komen op pogingen van Pepi en Tai Abed. Ondertussen werd een grote kans aan de andere kant om zeep geholpen door Jaydon Banel, Nassef Chourak en Rijkhoff.

In de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong. Een voorzet van de zijkant van Babadi belandde bij de volledig vrijstaande Pepi, die wel raad wist met de mogelijkheid. De Amerikaan tikte de voorzet met de buitenkant van zijn voet in het doel: 1-0.

De Amsterdammers kregen niet lang na de openingstreffer een enorme kans op de gelijkmaker. Jan Jakub Faberski zette Rijkhoff oog in oog met Drommel, maar de doelman redde knap. Don-Angelo Konadu kreeg daarna uit een strafschop de ideale mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar weer redde Drommel fraai.

In de slotfase dacht Jong Ajax weg te gaan uit Eindhoven met een punt door het eigen doelpunt van Emmanuel van de Blaak, maar even later gaf Setford een penalty weg. Driouech nam zijn verantwoordelijkheid en dacht Jong PSV alsnog naar de zege te schieten, maar Kaplan kopte in blessuretijd nog de gelijkmaker tegen de touwen: 2-2.

Jong AZ - Roda JC 6-1

Jong AZ trad tegen Roda ook met een aantal grote namen aan. Zo waren er basisplaatsen voor onder meer Ruben van Bommel en Zeefuik en speelde Mexx Meerdink de volledige tweede helft mee. Vanaf het begin van de wedstrijd hadden de talenten uit Alkmaar het overwicht, wat zich meteen vertaalde in de score.

Binnen een kwartier stond het al 2-0 voor de thuisploeg. Zeefuik kon van dichtbij raakschieten op aangeven van Van Bommel, waarna Jayden Addai drie minuten later de voorsprong verdubbelde met een van richting veranderd schot. Niet lang daarna voorkwam Jeremiah Esajas de aansluitingstreffer van Roda door de kopbal van Arjen van der Heide van de lijn te halen.

Al snel werd duidelijk dat er niets te halen viel voor de Limburgers. Nog in de eerste helft liep de score uit naar 4-1. De Alkmaarse treffers werden verzorgd door Van Bommel, aan Limburgse kant scoorde Tiago Çukur. In de tweede helft werd het alleen nog maar pijnlijker voor de ploeg van trainer Bas Sibum.

Addai zorgde met zijn tweede treffer voor de vijfde treffer voor Jong AZ, waarna Jorn Berkhout de 6-1 op het scorebord zette. Rome-Jayden Owusu-Oduro kon zich nog onderscheiden door een strafschop van Patriot Sejdiu te keren.