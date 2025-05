Kaj Sierhuis maakt eerste goal in ruim een jaar en bezorgt Fortuna Sittard belangrijke zege in strijd om play-offs

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. In eigen huis won de ploeg van trainer Danny Buijs met 1-0 van NAC Breda. Daardoor klimt Fortuna naar de negende plek in de Eredivisie. NAC, dat al sinds 19 januari niet meer heeft gewonnen, blijft vijftiende.

Een spektakelstuk was het, met name in de openingsfase, zeker niet in Sittard. Pas halverwege de eerste helft dienden de eerste kansen zich aan: NAC-doelman Daniel Bielica bracht redding op pogingen van Bojan Radulovic en Syb van Ottele.

Na een half uur opende Kaj Sierhuis de score. Clint Leemans speelde de bal te kort terug op Bielica, Ryan Fosso onderschepte en gaf voor, waarna Sierhuis simpel kon binnentikken: 1-0. Het was voor de spits, die dit seizoen lange tijd aan de kant stond door een kruisbandblessure, zijn eerste goal sinds 2 april 2024.

Even later was Sierhuis ook nog gevaarlijk met een vrije trap, die maar net over het doel van NAC heenging. Namens NAC zag Leemans aan de andere kant van het veld een poging gekeerd worden door Mattijs Branderhorst.

Leo Sauer leek aan het begin van de tweede helft voor de 1-1 te tekenen. De Feyenoord-huurling ging op Branderhorst af en zag de keeper redding brengen, maar via de arm van Sauer en de vingertoppen van Branderhorst ging de bal er alsnog in. Omdat Sauer dus hands bleek te hebben gemaakt, werd de goal afgekeurd.

NAC wist niet echt tot veel grote kansen te komen, al was Cherrion Valerius nog enigszins dichtbij: hij kwam net tekort bij een voorzet van Sauer. Namens Fortuna ging een volley van Ezequiel Bullaude net naast.

Twintig minuten voor tijd kreeg Fortuna een penalty, na een overtreding van Terence Kongolo op Sierhuis. Vlak daarvoor bleek Sierhuis echter buitenspel te hebben gestaan, waardoor de strafschop niet doorging. Desondanks trok Fortuna de zege uiteindelijk over de streep.