Juventus laat bij Club Brugge dure punten liggen in strijd om plek bij top acht Champions League

Club Brugge en Juventus hebben dinsdagavond in het Jan Breydelstadion niet weten te scoren: 0-0. Na een teleurstellende eerste helft, kregen beide ploegen in de tweede helft nog wel een aantal kansen op de zege. Door het gelijkspel en de resultaten op de andere velden zakt Club Brugge naar plek zeventien op de Champions League-ranglijst. Juventus staat veertiende.

Aan de kant van Club Brugge begon Bjorn Meijer op de bank. Bij Juventus stond er wél een Nederlander in de basis: Teun Koopmeiners.

In de teleurstellende eerste helft was het Juventus dat iets meer balbezit had. Heel veel wisten de Italianen daar echter niet mee te doen.

Sterker nog: in de eerste helft losten allebei de ploegen slechts één schot. Ferran Jutglà deed dat al vroeg namens Club Brugge, en tegen het einde van het eerste bedrijf probeerde Douglas Luiz het namens Juventus. Beide pogingen gingen echter (ver) naast.

De tweede helft was een stuk leuker. Meteen na rust schoot Jutglà voorlangs, en aan de andere kant van het veld miste Nicolás González de bal volledig na een goede actie van Samuel Mbangula.

Even later schoot Koopmeiners ruim over. Een kwartier voor tijd was invaller Gustaf Nilsson namens Club Brugge dicht bij een prachtige, acrobatische goal, maar ook zijn poging ging over.

Juventus was in de slotfase nog het dichtst bij de winnende treffer. Een poging van Manuel Locatelli werd echter fraai uit de hoek gehaald door Simon Mignolet. Daarmee eindigde het duel zoals het begon: 0-0.