Juventus krijgt daags na uitschakeling tegen PSV nog een klap te verwerken

Juventus beleeft bepaald niet zijn gelukkigste fase van het seizoen. I Bianconeri werden woensdag in de Champions League uitgeschakeld door PSV en raakten in de persoon van Renato Veiga bovendien een speler kwijt. De Portugees staat voorlopig aan de kant.

De 21-jarige Veiga wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea, en is sinds zijn komst naar het Allianz Stadium een onbetwiste basisspeler onder trainer Thiago Motta. Veiga startte woensdag dan ook in de basis, maar moest het veld al vroeg verlaten.

Veiga greep in de openingsfase in het Philips Stadion naar zijn kuit en ging erbij liggen. Veiga sloeg de armen voor zijn gezicht en moest zich noodgedwongen laten vervangen door de toevallig jarige Andrea Cambiaso.

In eerste instantie werd er gevreesd voor een zware spierblessure, maar dat lijkt nu enigszins mee te vallen. Juventus maakt donderdag bekend dat de verdediger een blessure heeft opgelopen aan een pees in zijn rechterbeen.

"De hersteltijd van de speler zal worden beoordeeld op basis van zijn symptomen", maakt Juventus duidelijk. Hoeveel wedstrijden Veiga toe zal moeten kijken, is dus nog onduidelijk. Zeker is wel dat hij de komende wedstrijden moet missen.

Het is een volgende klap voor Juventus, dat hoge ambities had in de Champions League, maar zich nu uitsluitend op de nationale competities zal moeten richten. Zo staat over zes dagen de kwartfinalewedstrijd in de Coppa Italia tegen Empoli op het programma.

In de Serie A strijdt de ploeg van trainer Thiago Motta voor een plek bij de eerste vier. De felbegeerde vierde, Champions League-plaats is momenteel in handen van Juve, al azen ook de de nummers vijf tot en met negen (Lazio, Fiorentina, AC Milan, Bologna en AS Roma) op die plek.