Juventus kan met goed gevoel richting duel met PSV; Teun Koopmeiners dankt Randal Kolo Muani

Juventus heeft op een zeer moeizame avond op de valreep puntenverlies weten te voorkomen. Op bezoek bij COMO 1907 kwam de nummer zes van de Serie A bijzonder matig voor de dag, maar trok het op de valreep de zege naar zich toe. Teun Koopmeiners leidde met simpel balverlies de tegentreffer van Juventus in, maar zag hoe Randal Kolo Muani met twee treffers de heldenrol op zich nam: 1-2.

Juventus had in de openingsfase grote moeite om in aanvallend opzicht wat uit te richten. De eerste kansen waren dan ook voor Como. Nico Paz schoot vanaf de rand van de zestien geweldig richting de linkeronderhoek, maar doelman Michele Di Gregorio had een schitterende redding in huis en voorkwam een doelpunt.

Tegen de verhoudingen in kwam Juventus na een half uur spelen op voorsprong. Kolo Muani schoot de bal na een sterke individuele actie snoeihard in het dak van het doel voor de 1-0. Daarmee werd hij de eerste Juventus-speler sinds 1994/95 die in zijn eerste drie Serie A-wedstrijden wist te scoren.

Juventus leek de rust te gaan halen met een voorsprong, maar de ploeg van Cesc Fabregas stak er veel moeite in om nog even flink aan te zetten. Dat resulteerde vlak voor rust in de gelijkmaker. Koopmeiners liet zich bijzonder makkelijk van de bal afzetten door Patrick Cutrone, die de bal snel voorzette. Daar was Assane Diao bij de tweede paal om binnen te koppen: 1-1.

Meteen na rust kwam de ploeg van Thiago Motta goed weg. Een slipper van Federico Gatti leek de tweede tegentreffer in te leiden voor Juventus, maar wederom had Di Gregorio een schitterende reflex in huis. Como speelde de gehele wedstrijd met veel meer gif dan Juventus en kwam in de tweede helft ook nauwelijks meer in gevaar. Tasos Douvikas dacht in de slotfase nog recht te hebben op een strafschop nadat Gatti de bal met de hand toucheerde, maar de arbitrage ging daar niet in mee.

Even later werd Gatti op zijn hoofd geslagen door de doelman van Como, waardoor de arbitrage niet anders kon dan een strafschop toe te kennen aan Juventus. Kolo Muani nam zijn verantwoordelijkheid en schoot Juventus twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd naar de zege: 1-2.

Zo slaagt Juventus er op de valreep in om met een goed gevoel richting de Champions League-clash met PSV te gaan. Dinsdag staan beide ploegen tegenover elkaar in Turijn. Eerder in dit Champions League-seizoen wisten de Italianen nog met 3-1 te winnen van PSV.