Justin Bijlow mist Ajax - Feyenoord, Santiago Gimenez is een twijfelgeval en twee belangrijke spelers kunnen rentree maken

Justin Bijlow kan zondagmiddag definitief niet spelen tegen Ajax. Dat bevestigt Brian Priske vrijdagmiddag op de persconferentie van Feyenoord. De 27-jarige keeper raakte woensdagavond tegen LOSC Lille geblesseerd aan zijn knie, maar hoe ernstig die kwetsuur is moet nog blijken. Santiago Gimenez is een twijfelgeval; Quinten Timber en Quilindschy Hartman zijn er wél bij in de Johan Cruijff ArenA. Ook Jakub Moder is van de partij.

Priske wordt direct gevraagd naar de fitheid van zijn spelers. “Bijlow is niet beschikbaar voor deze wedstrijd. We moeten de komende dagen even afwachten hoe het gaat met de fysio’s. De blessure van Gimenez valt mee, maar ook dat is op dit moment een beetje afwachten.”

De interesse van AC Milan in de Mexicaanse spits is Priske uiteraard ook niet ontgaan. “Jullie weten dat er belangstelling is voor sommige spelers uit ons team en zeker ook voor Santiago. Hij stond niet op het trainingsveld vandaag en heeft alleen verzorging gehad. Het is de bedoeling dat hij morgen weer meetraint.”

Timber staat al langer aan de kant, maar kan tegen Ajax weer zijn rentree maken. “Met Timber gaat het heel goed. Hij heeft vandaag met de groep getraind en is ook beschikbaar voor de wedstrijd van zondag. Morgen beslissen we of hij start of op de bank begint.”

Dat laatste geldt ook voor Hartman, aldus Priske. “Het gaat heel goed met hem. Hij traint heel goed, dus het wordt een beetje puzzelen. We hebben woensdag ook een belangrijke wedstrijd in de beker en als je terugkomt van een hele zware blessure, dan moet je een beetje opletten.”

Loting

Vrijdagmiddag werd Feyenoord in de tussenronde van de Champions League gekoppeld aan Milan. Priske vindt het een mooi affiche. “Het worden hele mooie wedstrijden. Het is een ongelooflijk mooie club met heel veel historie. Ik denk dat iedereen vooruit kijkt naar dat tweeluik, maar op dit moment is iedereen geconcentreerd op de volgende wedstrijd in de Eredivisie en zeker ook in de beker.”

“Wat onze kansen zijn tegen Milan? We hebben natuurlijk altijd een kans. We hebben een goed gevoel in de Champions League en in de wedstrijden waarin we misschien de underdog zijn. We weten dat het niet makkelijk zal worden, maar we hebben een goede kans. We gaan er volle bak voor, maar nu is het belangrijk om punten te pakken in de Eredivisie en ook in de beker de volgende ronde te bereiken”, aldus de trainer van Feyenoord.