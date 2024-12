Jurriën Timber draagt met goal bij aan eerste nederlaag Rúben Amorim als manager Manchester United

Rúben Amorim heeft woensdagavond zijn eerste nederlaag als manager van Manchester United geleden. Arsenal was in eigen huis met 2-0 te sterk voor the Red Devils, door doelpunten van Jurriën Timber en William Saliba. Het was voor Timber zijn eerste officiële goal in het shirt van Arsenal.

Timber begon als rechtsback aan de kant van Arsenal. Bij Manchester United stonden er met Matthijs de Ligt en Tyrell Malacia, die zijn eerste Premier League-duel sinds 28 mei 2023 speelde, ook twee Nederlanders in de basis.

Al vroeg in de wedstrijd leek Arsenal op 1-0 te komen via Gabriel Martinelli, maar zijn goal werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. In het restant van de tweede helft ontbrak het aan grote mogelijkheden.

Martinelli en Diogo Dalot kregen allebei een aardige mogelijkheid, maar beiden schoten naast. Zowel Arsenal als Manchester United wist in de eerste helft geen enkele keer een bal tussen de palen te krijgen.

Manchester United kwam uit de kleedkamer zonder Malacia. De verdediger had vlak voor rust een gele kaart gekregen, en dat was voor Amorim reden om hem in de kleedkamer achter te laten Amad Diallo verving hem.

Tien minuten na het begin van de tweede helft was het dan eindelijk raak. Een hoekschop van Declan Rice belandde op het hoofd van Timber, die zo zijn eerste goal voor Arsenal maakte: 1-0.

Met een uitstekende redding kon David Raya even later voorkomen dat De Ligt de 1-1 binnenkopte. De tweede treffer van de wedstrijd viel daarna alsnog, maar aan de andere kant van het veld. Thomas Partey kopte de bal uit een hoekschop tegen Saliba aan, en de bal viel binnen: 2-0.

Zo won Arsenal, maar zakte het wel naar plek drie op de Premier League-ranglijst. Chelsea passeerde the Gunners op doelsaldo, door een 1-5 zege op Southampton. Manchester United staat elfde.