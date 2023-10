Jürgen Klopp komt met ‘uniek’ voorstel na ophef over ongekende VAR-fout

Woensdag, 4 oktober 2023 om 18:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:11

Liverpool-manager Jürgen Klopp stelt voor om de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur opnieuw te spelen. The Reds leden zaterdag een 2-1 nederlaag en werden benadeeld doordat een geldig doelpunt van Luis Díaz onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel. Scheidsrechtersorganisatie PGMOL bood Liverpool al excuses aan voor de ‘menselijke fout’ en heeft dinsdag ook de audio-opnames vrijgegeven van de gang van zaken rond de afgekeurde treffer van de Colombiaan.

Tottenham Hotspur won zaterdagavond op het allerlaatste moment van een negental van Liverpool. Voor rust werd duidelijk dat de arbitrage een zuiver doelpunt van Luis Díaz ten onrechte had afgekeurd. Meteen na de wedstrijd eiste Liverpool een uitvoerig onderzoek naar de rol van de VAR.

Klopp werd in aanloop naar het Europa League-duel met Union Sint-Gillis gevraagd hoe hij nu kijkt naar de VAR-blunder. “Het enige wat ik me kan bedenken, na alles wat er is gebeurd, is dat dat de wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden', aldus Klopp.

“Maar dat zal waarschijnlijk niet gaan gebeuren”, vervolgde de Duitse manager. “Het is namelijk zo'n unieke situatie, dit heeft nooit eerder plaatsgevonden. Ik vind wel dat we hier op een zorgvuldige manier iets voor moeten bedenken. Daarbij moeten we zeker niet vergeten dat die betreffende mensen dit ook niet expres hebben veroorzaakt.”

De kans dat het duel tussen Tottenham en Liverpool wordt overgespeeld, lijkt inderdaad niet groot. Wel is duidelijk dat er een nieuw VAR-communicatieprotocol wordt ontwikkeld om de duidelijkheid van de communicatie tussen de scheidsrechter en het VAR-team met betrekking tot beslissingen op het veld te verbeteren.

Statement Liverpool

Liverpool bracht zondagavond een statement naar buiten waarin de club liet weten dat ze het hier niet bij laten zitten. “Liverpool erkent dat PGMOL zaterdagavond heeft toegegeven dat ze hebben gefaald. Het is duidelijk dat de spelregels niet correct werden toegepast, waardoor de sportieve integriteit werd ondermijnd. We accepteren de druk waaronder wedstrijdofficials werken volledig, maar deze druk zou moeten worden verlicht, niet vergroot, door het bestaan en de implementatie van VAR.”

“Het is daarom onaanvaardbaar dat er niet voldoende tijd werd genomen om de juiste beslissing te nemen en dat er daarna niet werd ingegrepen. Het is ook onaanvaardbaar dat dergelijke tekortkomingen al zijn aangemerkt als ‘een grove menselijke fout’. Alle uitkomsten mogen alleen worden vastgesteld door het onderzoek en met volledige transparantie.”

“Dit is van vitaal belang voor de betrouwbaarheid van toekomstige besluitvorming, aangezien het voor alle clubs geldt en de lessen worden gebruikt om verbeteringen in processen aan te brengen om ervoor te zorgen dat dit soort situaties zich niet meer kunnen voordoen. In de tussentijd zullen we de verschillende beschikbare opties onderzoeken, gezien de duidelijke behoefte aan escalatie en een oplossing”, aldus Liverpool. Wordt ongetwijfeld vervolgd."