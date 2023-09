Jürgen Klopp is overtuigd en wil vijfde Nederlander naar Anfield halen

Vrijdag, 29 september 2023 om 08:38 • Lars Capiau • Laatste update: 09:30

Donyell Malen mag op serieuze interesse van Liverpool rekenen, zo bericht het Duitse BILD. De aanvaller maakt een zeer sterke seizoensstart door bij Borussia Dortmund en Jürgen Klopp zou in de vlugge aanvaller een gewenste toevoeging van zijn spelersbestand zien. Eerder, voordat Malen naar Dortmund vertrok, zou de Duitse oefenmeester ook al gecharmeerd zijn geweest van de Nederlander, die naar verluidt zestig miljoen euro moet kosten.

Na de goede optredens van Malen in de eerste competitieronden van de Bundesliga zou de interesse van Liverpool opnieuw aangewakkerd zijn. De Nederlander maakte dit seizoen in vijf wedstrijden drie doelpunten, waar hij eind vorig seizoen plots driftig begon te scoren. In de laatste negen wedstrijden, waarin Dortmund het kampioenschap op de laatste speeldag verspeelde, was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists.

Met Malen zou Klopp na Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Sepp van den Berg de vijfde Nederlander naar Anfield halen. Waar Van Dijk de aanvoerder is van the Reds en Gravenberch en Gakpo ook voldoende minuten maken, speelt Van den Berg op huurbasis voor 1. FSV Mainz. Voor Malen is er ook zeer taaie concurrentie. De Nederlander speelt de laatste tijd veelal vanaf de rechtsbuitenpositie, waardoor hij bij Liverpool met Mohammed Salah zou moeten concurreren.

Liverpool ziet Malen als back-up voor de aanvalsposities. Verder is de voorste linie van de nummer vijf van afgelopen jaargang met Gakpo, Luís Diaz, Darwin Núñez en Diogo Jota stevig bezet. Om de Nederlander aan te trekken moet Liverpool echter flink in de buidel tasten. Dortmund heeft de vraagprijs van de ex-PSV'er op zestig miljoen euro vastgesteld. In Duitsland heeft Malen nog een contract dat doorloopt tot medio 2026.