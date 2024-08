Jurgen Ekkelenkamp verlaat Royal Antwerp spoedig voor miljoenenbedrag

Jurgen Ekkelenkamp gaat Royal Antwerp deze zomer verlaten. De 24-jarige middenvelder trekt naar alle waarschijnlijkheid naar Italië en gaat daar tekenen bij Udinese. Dat melden De Telegraaf en Voetbal International na eerdere berichtgeving van Transferwatch.

Ekkelenkamp speelde de afgelopen twee seizoenen zijn wedstrijden voor the Great Old, maar lijkt nu de deur van het Bosuilstadion achter zich dicht te trekken.

Toentertijd technisch directeur Marc Overmars trok twee jaar geleden de portemonnee bij de Antwerpenaren en betaalde vijf miljoen euro om de aanvallende middenvelder los te weken bij het Duitse Hertha BSC.

Volgens De Telegraaf maakt Ekkelenkamp voor exact datzelfde bedrag nu de overstap naar de Serie A. Bij Udinese gaat het voormalig Ajax-jeugdproduct naar verluidt een contract voor vijf jaar ondertekenen.

Bij Udinese staan onder anderen ex-Ajacied Lorenzo Lucca en voormalig Sparta Rotterdam-keeper Maduka Okoye onder contract. Lucca werd deze zomer voor acht miljoen euro definitief overgenomen van tweededivisionist Pisa.

De in Zeist geboren Ekkelenkamp was in Antwerpen vaste basisspeler onder de inmiddels vertrokken coach Mark van Bommel. De 44-jarige Jonas de Roeck staat komend seizoen voor de groep.

Ekkelenkamp speelde uiteindelijk 92 officiële wedstrijden voor de Belgische formatie. Daarin wist hij elf keer te scoren en was hij precies even vaak de aangever.