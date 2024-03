Julian Nagelsmann verklapt volledige basiself van Duitsland tegen Nederland

Duitsland treedt dinsdagavond tegen het Nederlands elftal aan met dezelfde basiself als zaterdag tegen Frankrijk. Dat onthulde bondscoach Julian Nagelsmann maandag op de persconferentie. De Duitsers maakten indruk tegen Frankrijk, en wonnen de oefeninterland met 0-2.

“Iedereen is fit, afgezien van een of twee kleine pijntjes. We hebben maar weinig tijd om te experimenteren. De wedstrijd tegen Frankrijk was intens, maar het plan is dat we met hetzelfde team zullen spelen als tegen Frankrijk als iedereen beschikbaar is”, verklapte Nagelsmann alvast.

Duitsland won dus van Frankrijk, door een heel vroeg doelpunt van Florian Wirtz (na acht seconden) en een treffer van Kai Havertz. Dat betekende dat het sentiment rondom het Duitse elftal een positieve impuls kreeg.

"Het gaat in het voetbal snel van negatief naar positief en andersom", aldus Nagelsmann. "Maar de wedstrijd tegen Frankrijk was maar een eerste stap, de tweede willen we zetten tegen Nederland."

Nederland speelde afgelopen vrijdag tegen Schotland, en won met 4-0. Toch had Oranje het met name in de eerste helft lastig, zag ook Nagelsmann.

"Het spelbeeld tegen Schotland was anders dan de uitslag deed vermoeden. Het was heel open en de Schotten hadden ook kunnen winnen."

"Maar over het algemeen blijft Nederland een ploeg die sterk aan de bal is, met veel positiewisselingen. Het wordt een hele grote uitdaging voor ons morgen”, besloot de bondscoach.

Opstelling Duitsland tegen Nederland: Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

