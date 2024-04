Julian (5) door man uitgescholden voor ‘kankerjood’, puur omdat hij voor Ajax is

Een bewogen voetbalzondag is de vijfjarige Julian uit Nijmegen niet in de koude kleren gaan zitten. Zijn moeder Annemijn de Ruiter doet op LinkedIn verslag van een schokkende gebeurtenis: Julian, die een Ajax-shirt draagt, wordt in de supermarkt door een volwassen NEC-supporter uitgescholden voor 'kankerjood'. "Hij wil nu nooit meer een voetbalshirt aan", aldus Annemijn.

Afgelopen zondag was Nijmegen in de ban van de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC, die zonder supporters van de uitspelende club wordt afgewerkt. Veel NEC-fans bekijken de derby dan ook in een kroeg in Nijmegen.

Annemijn bekijkt de beladen derby samen met haar drie zoons David (6), Julian (5) en Abel (1,5) thuis op de bank. Na afloop van de wedstrijd gaat Annemijn samen met haar drie kinderen te voet even naar de supermarkt om een ijsje te halen. De vader van het gezin voelt zich niet lekker en blijft liever thuis.

Annemijn merkt al snel dat het dragen van een Ajax-shirt gevoelig ligt in Nijmegen, ook als het een jongetje van slechts vijf jaar oud betreft. "Hoe kon ik hem als ouder zo’n shirt aantrekken?", wordt venijnig aan Annemijn gevraagd in de winkel, zo schrijft ze in haar LinkedIn-post.

Vervolgens wordt in de supermarkt een pak muesli naar het gezin gegooid. Het loopt uit de hand als Julian door een volwassen man 'kankerjood' wordt genoemd.

"De man krijgt bijval van heel veel andere NEC-fans", schrijft Annemijn. "Sta je dan met drie kleine jongens, huilend en trillend op hun benen, terwijl de woorden blijven komen van de NEC-supporters..."

"Hoe leg je dit uit?", vraagt Annemijn zich af. "Waar gaat dit heen? Als volwassen vent een kind van vijf jaar intimideren en uitschelden?"

Julian is erg aangeslagen door alle gebeurtenissen. "En nu? Nu wil hij nooit meer zijn Ajax-shirt aan. En ook geen NEC-shirt en ook geen Italië, Brazilië of wat dan ook voor voetbalshirt..."

