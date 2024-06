Joshua Zirkzee voert gesprekken met nieuwe club: toptransfer lijkt nabij

Joshua Zirkzee lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij AC Milan. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is de club uit Milaan van plan om de afkoopclausule van 40 miljoen euro die Zirkzee in zijn contract heeft staan te activeren. Milan en het kamp van Zirkzee zijn nu met elkaar in gesprek.

“AC Milan heeft Bologna laten weten dat ze van plan zijn om de clausule van 40 miljoen euro voor Joshua Zirkzee te activeren”, aldus Romano op X.

“Er zijn nu gesprekken gaande tussen AC Milan en het kamp van Zirkzee om tot een persoonlijk akkoord te komen. Dit is een cruciaal punt. Zirkzee is blij dat hij in Italië kan blijven en heel positief over het project van AC Milan.” Als dat persoonlijk akkoord wordt bereikt, lijkt niets een transfer meer in de weg te staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 23-jarige spits, die nog tot medio 2026 vastligt, kende een zeer succesvol seizoen bij Bologna. In 37 officiële duels voor de Italiaanse club was hij goed voor 12 goals en 7 assists.

Transfermarkt schat zijn waarde in op vijftig miljoen euro, maar in zijn contract is een clausule opgenomen dat hij bij 40 miljoen al mag vertrekken. Toch hoopte Bologna volgens Italiaanse media tussen de 50 en 60 miljoen euro te ontvangen.

Het goede seizoen van Zirkzee is niet onopgemerkt gebleven, want hij kan rekenen op interesse van meerdere topclubs. Milan en Juventus lijken het meest concreet voor de Schiedammer, en eerstgenoemde club lijkt er dus uiteindelijk met hem vandoor te gaan.

Milan eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie A, drie plekken boven Bologna. Beide teams zijn komend seizoen daarom actief in de Champions League.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties